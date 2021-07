Dos bebés d’un mes hospitalitzats a la Ribera amb Covid19

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Dos bebés de menys d’un més d’edat es troben ingressats per covid-19 en l’àrea de Pediatria de l’Hospital de la Ribera, i estan en observació per la seua curta edat, ja que el seu estat en principi no revist gravetat,

Els bebés han ingressat en l’última setmana a l’hospital i es troben en planta de Pediatria, acompanyats les seues mares, una d’elles també positiva en coronavirus

Amb esta situació continua l’increment de casos a Alzira i la resta de municipis de la comarca, on ja hi ha pobles que es troben en una situació de risc extrem

Amb un total de 113 casos actius, Alzira se situa en una incidència de 247 casos per cada 100.000 habitants

La regidora de Sanitat, Gemma Alós, ha assistit hui a la reunió telemàtica amb Salut Pública on els professionals sanitaris han traslladat dades molt preocupants

Per la seua banda l’alcalde de la ciutat, Diego Gómez, ha insistit en la importància de vacunar el més joves que són els que estant patint el major nombre de contagis, d’estes noves varietats, que s’estenen més