Dos mesos per al Campionat d’Europa Sub23, Paratriatló i Relleus Mixtos al costat de les proves populars de València Triatló 2019.

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El 13, 14 i 15 de setembre la capital del Túria serà el centre del triatló elit i popular de la mà de la Federació Espanyola i la Federació de Triatló de la COMUNITAT Valenciana, al costat de la Unió Europea de Triatló, l’Ajuntament de València, la Diputació de València i la Generalitat Valenciana.

València Triatló un any més serà seu internacional acollint el Campionat d’Europa de Triatló Sub-23, Campionat d’Europa de Paratriatló i Campionat d’Europa de Relleus Mixtos. Amb aquests tres esdeveniments la cudad serà el centre del triatló internacional durant el cap de setmana del 14 i 15 de setembre.

A més, l’esdeveniment continuarà comptant amb les seues proves populars, sent any rere any un dels triatlons amb major participació en tota Espanya. València Triatló de nou comptarà amb proves open amb tres distàncies Olímpic (1500m natació/ 40km ciclisme/ 10km carrera), Sprint (750m natació/ 20km ciclisme/ 5 carrera) i Supersprint (350m natació/ 10km ciclisme/ 2,5 carrera).

Novetats 2019

Com ja és habitual aquest prova està dins del circuit Mediterráena Triatló, amb seus a Castelló, València i Alacant. Com a novetat del circuit, en aquesta edició es podrà competir per parelles, que podran ser masculines, femenines o mixtes, les quals hauran de realitzar els tres segments, natació, ciclisme i carrera a peu, junts des de l’eixida fins a la meta.

Una altra de les novetats d’aquest 2019 són els 1.900€ en premis que es repartiran entre els clubs amb major nombre de participants en el circuit Mediterrània Triatló. El primer club obtindrà 1000€, el segon 600€ i el tercer 300€.

Acuatlón Escolar Minitriatlón

La competició arrancarà el divendres a la vesprada amb el Acuatlón Escolar Minitriatlón, on podran participar xiquetes i xiquets entre 7 i 17 anys en les seues distàncies corresponents.

Però l’activitat per als més xicotets seguirà durant tot el cap de setmana en el Minitriatlón, zona on xiquets i xiquetes de totes les edats podran conéixer i gaudir del nostre esport. Es realitzaran tot tipus d’activitats relacionades amb el triatló, mentre els seus pares recullen els dorsals o competeixen. Aquesta zona es realitza gràcies al nostre principal col·laborador, la Fundació Trinidad Alfonso.

El dissabte en jornada matutina comptarem amb la prova open en distància Sprint, a partir del mig dia podrem gaudir del Campionat d’Europa de Paratriatló. A la vesprada arribarà el torn del Campionat d’Europa Sub-23.



Per al diumenge tenim reservat el triatló olímpic i supersprint open, i per a tancar l’intens cap de setmana de competició competiran la diferents seleccions nacionals en el Campionat d’Europa de Relleus Mixtos Sub-23.

Tot aquest gran esdeveniment estarà situat en la Marina de València, on la natació es realitzarà dins de la dàrsena del port, les transicions podrem veure-les en diferents zones de la Marina. El ciclisme recorrerà algunes de les avingudes més importants de la ciutat com són Avinguda del Port i Serradora. Finalment tots els triatletes recorreran corrent a peu diferents espais de la zona de la Marina.

A més, tota la competició es podrà seguir per streaming en diferents canals i per l’APP del circuit Mediterrània Triatló.

Les inscripcions estaran obertes fins al 3 de setembre. Si encara no t’has inscrit no t’ho penses més i comença a planificar-te per a València Triatló 2019

#EligeTuReto #NosVemosEnLaMeta

www.mediterraneatriatlon.com