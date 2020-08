Dos nous albellons solucionaran el problema d’embassaments a l’avinguda Joan Calot d’Alzira

Print This Post

La Regidoria d’Obres i Serveis Urbans junt amb Aigües de València, empresa concessionària dels serveis d’aigua potable i clavegueram d’Alzira, continuen les tasques de millora en l’entramat urbà.

En esta ocasió, atenent la constància d’acumulacions d’aigua en forma de bassa a les voreres de l’avinguda Joan Calot, que dificulta tant l’accés als vehicles estacionats com a la plaça de la Generalitat, s’executaran les tasques de solució i millora. Consistiran en l’execució de dos albellons que seran connectats a la línia d’albellons existents a les dues voreres de l’avinguda Joan Calot, la qual cosa solucionarà l’actual problemàtica d’embassament d’aigua en este punt concret.



Per a realitzar la instal·lacions d’estos dos nous albellons s’ha mesurat, per part d’Aigües de València, quins són els dos punts més baixos a les zones amb basses d’aigua per a dur endavant l’execució de l’obra.



Fernando Pascual, regidor encarregat de l’àrea d’Obres i Serveis Urbans, recorda que “l’objectiu marcat des de la Regidora és anar donant solució a tot allò que represente una dificultat en qualsevol punt de la via pública. En esta ocasió se solucionarà el problema d’embassament d’aigua en una avinguda transitada, la qual cosa facilitarà tant la circulació de vehicles com la facilitat del pas als vianants. Està previst que les obres d’instal·lació dels dos albellons es prolonguen al llarg d’una setmana” .