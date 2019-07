Dos nous berenadors per a les piscines de Xirivella

Print This Post

Com l’any anterior, les piscines obriran de dilluns a diumenge

La piscina d’estiu del Poliesportiu Ramón Sáez i la del barri de la Llum compten a partir d’este estiu amb dos noves zones de berenadors per als veïns, situades en l’ombra per a major gaudi dels banyistes del municipi.

L’Ajuntament ha proporcionat taules i cadires per a estes noves zones, a total disposició dels usuaris i usuàries, que se sumen a les ja existents en les dos instal·lacions. Cadascun d’estos berenadors ha suposat una inversió de 12.000 euros.

La regidoria d’Esports ha sigut l’encarregada de dur a terme estos canvis, “enguany hem decidit modificar els espais on la gent descansa per a millorar la seua estada en les nostres instal·lacions, que augmenten notablement la seua activitat al llarg d’estos calorosos mesos”, ha destacat Rubén Langa, regidor d’Esports.

Durant l’estació estival les piscines romandran obertes de dilluns a diumenge d’11.00 h a 20.00 h durant el mes d’agost i fins a les 19.00 h el mes de juliol com a conseqüència dels cursets. A això se li suma, el mes de juliol, l’obertura nocturna els divendres en el Ramón Sáez i en el barri de la Llum els dissabtes, totes dos fins a la 1 de la matinada. A més s’oferixen masterclass d’aquaeròbic gratuïtes i, una vegada més, coordinat pel departament de Joventut, s’han dut a terme activitats dirigides als més joves com el “Piscifest”.

“Hem millorat les nostres piscines tant en activitats com en instal·lacions. Són xicotetes coses que fan més agradable l’estada, que eren molt reclamades i que esperem que hi hagen sigut satisfactòries per a la ciutadania”, diu l’alcalde, Michel Montaner.