Dos parcs de Godella reformats amb pressupostos participatius acolliran dues festes el 5 i 12 de maig

Els propers diumenges 5 i 12 de maig tindran lloc a dos parcs públics de Godella que l’any passat es van arreglar amb els pressupostos participatius dues festes per promoure activitats en família i dinamitzar estos espais a l’aire lliure.

La primera d’elles serà al parc de la carretera de Rocafort, junt a la piscina municipal, el diumenge 5 de maig entre les 11 i les 13 h. Seguidament, el diumenge 12 de maig, en el mateix horari, tindrà lloc la festa al parc de Vila Blanca, en el carrer Sant Bertomeu.

En totes dues cites hi haurà contacontes, gimcanes participatives i taller de percussió, per al qual s’anima a les persones assistents a portar casseroles, paelles, cullerots i tot allò que troben per casa per fer música.

Des de la regidoria de Participació de l’Ajuntament de Godella expliquen que l’objectiu que es persegueix amb estes activitats és doble: d’una banda, fomentar la participació ciutadana entre les veïnes i veïns del poble i, de l’altra, explicar-los que la rehabilitació d’estos espais fou possible gràcies, precisament, a les seues propostes en els pressupostos participatius de l’any passat.

Respecte als pressupostos participatius de 2019, continuen endavant i es recorda a tota la ciutadania que fins els 30 d’abril poden valorar i votar per les propostes presentades en l’assembla temàtica i la de barris a través de la web http://participa.godella.es/