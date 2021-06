Economia i la Universitat de València col·laboraran per desenvolupar previsions macroeconòmiques de la Comunitat Valenciana més completes i a més curt termini

Connect on Linked in

Climent assenyala que per aconseguir la transformació del model de desenvolupament per un altre més sostenible, és fonamental avaluar els canvis que es produeixen en un sistema tan dinàmic com l’econòmic”



El conseller i la rectora de la UV han signat un conveni de 36.000 euros

El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent i la rectora de la Universitat de València (UV) Maria Vicenta Mestre Escrivá, han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament de les previsions macroeconòmiques de l’economia valenciana. La Universitat rebrà un total de 36.000 euros.

L’objecte d’aquest conveni és contribuir al desenvolupament i la millora dels quadres macroeconòmics de l’economia valenciana i la seua projecció en el curt, mitjà i llarg termini. Fonamentalment, es pretén poder realitzar estimacions i prediccions del creixement de l’PIB i de l’ocupació a la Comunitat Valenciana i, gradualment, ampliant l’enfocament cap a la trimestralització predictiva de les principals variables macroeconòmiques, i desenvolupar al seu torn models economètrics consistents, rigorosos i explicatius de l’economia valenciana.

Climent ha explicat que “per aconseguir la transformació del model de desenvolupament per un altre més sostenible, obert i centrat en el coneixement i la innovació, és fonamental avaluar els canvis que es produeixen en un sistema tan dinàmic com l’econòmic”.

Per això, el conseller ha ressaltat “la necessitat de desenvolupar i obtenir previsions de les principals macromagnituds de l’economia valenciana, enderrocant les seues dificultats, tant metodològiques com de manca d’informació estadística en el nivell territorial autonòmic”.

Generació de noves eines d’anàlisi i metodologies

Els models economètrics que ja estan utilitzant-se actualment com a resultat d’edicions anteriors d’aquest conveni incorporen informació anual, el que implica que no és possible detectar i incorporar al model els canvis de tendència que solen recollir els indicadors econòmics d’alta freqüència com, per exemple, les afiliacions a la Seguretat Social, l’Índex de Producció Industrial, de l’Índex d’Activitat en el sector serveis o d’altres, que permeten detectar en el curt termini els canvis de tendència en l’evolució de l’economia valenciana, a més de poder detallar amb major freqüència temporal l’evolució de l’PIB.

La Universitat de València compta amb un Departament d’Economia Aplicada que té una dilatada experiència en la realització d’activitats i investigacions en l’àrea de la macroeconomia de la Comunitat Valenciana.

La Universitat podrà realitzar les següents activitats:

a) Generació de les eines d’anàlisi que permeten millorar els quadres macroeconòmics regionals i la seua projecció en diferents escenaris temporals (curt, mitjà i llarg termini).

b) Creació i / o actualització de metodologies que recullen els últims avenços teòrics en l’obtenció del sistema d’informació esmentat en l’apartat anterior, accessibles per a la comunitat científica, els agents públics i la societat en el seu conjunt.