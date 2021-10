Economia Sostenible dóna suport al caràcter internacional d’Iberflora en el seu 50 aniversari i convida a 82 empreses importadores

L’objectiu és propiciar nous contactes comercials i reforçar el caràcter internacional del certamen

Procedeixen de França, Portugal, el Marroc, Holanda, Dinamarca, Líban, Eslovàquia, Líbia, Jordània i República Txeca







Un total de huitanta-dues empreses importadores de fins a deu mercats coneixen l’oferta valenciana exposada en la Fira Internacional de Planta i Flor, Paisatgisme, Tecnologia i Bricojardí que se celebra aquests dies en Fira València.



El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent, ha destacat el suport constant de la conselleria d’Economia a aquesta fira, que “es tradueix enguany en un ambiciós programa de compradors per a Iberflora a través de l’Ivace i en col·laboració directa amb Asfplant i Fira València integrat per 200 empreses compradores”, ha assenyalat.



“Coincidint amb el seu 50 aniversari, volíem donar un impuls al caràcter internacional d’aquest fira i facilitar nous contactes comercials per a les nostres empreses i per això costegem la invitació a través de l’Ivace a 82 empreses importadores que tindran l’oportunitat de conéixer in situ l’oferta exposada en Iberflora.”, ha indicat.



Iberflora és la primera fira que se celebra de manera presencial després de l’anul·lació dels certàmens firals a conseqüència de la pandèmia. En aquest sentit Climent ha assenyalat que “tenim grans expectatives en aquesta fira que tornarà de nou a prendre el pols en Fira València, que reprén el seu paper clau com a plataforma comercial i d’internacionalització”.



Les empreses convidades procedeixen principalment de mercats com França, Portugal, el Marroc, Holanda, Dinamarca, destins als quals s’afigen el Líban, Eslovàquia, Líbia, Jordània i República Txeca. Es tracta d’una acció finançada per l’IVACE i desenvolupada en col.laboració directa amb Fira València i Asfplant.



Rafa Climent assistia ahir al lliurament de premis amb els quals es reconeix a les persones que han contribuït al naixement, creació i consolidació d’aquest certamen que celebra enguany el seu 50 aniversari.



“Professionals que han contribuït al fet que Iberflora siga un certamen de referència per al sector a Espanya i una de les més reconegudes a nivell internacional”, ha ressaltat.



Un certamen reforçat



En el seu 50 aniversari, Iberflora ocupa tres pavellons amb més de 30.000 metres quadrats i compta amb un aparador comercial molt potent en el qual són presents empreses de tot el sector: tecnologia, planta, floristes, bricojardí, associacions, etc.



A més, enguany s’incorporen 40 expositors nous, dels quals 19 són estrangers. Així mateix, unes 400 marques participen en aquest 50 aniversari d’Iberflora, entre nacionals i internacionals. Alguns dels països destacats presents en aquesta edició són Itàlia, Portugal, França, Holanda, Turquia, Letònia, Alemanya o Rússia.



El nombre de compradors internacionals convidats duplica el de 2019.