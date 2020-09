Educació crea un repositori digital amb recursos sobre la COVID-19 accessibles a l’alumnat amb necessitats educatives

Connect on Linked in

L’objectiu és facilitar la comprensió de les normes de protecció i les rutines i els hàbits d’higiene als escolars amb NEE

Les mesures de seguretat, higiene i protecció als centres educatius també es poden consultar en ‘aulasegura.es’

Educació de la Generalitat ha creat un repositori digital col·laboratiu amb recursos per a afavorir l’accessibilitat del nou context COVID-19 a l’alumnat amb necessitats educatives específiques (NEE). El recull de recursos per a l’aula, que es pot consultar en el web d’Inclusió Educativa (http://www.ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/recursos-per-a-laula), està obert que els centres envien els nous recursos que puguen crear.

La directora general d’Inclusió Educativa, Raquel Andrés, destaca que “la tornada a l’escola en aquest context de COVID-19 per a totes i tots és un repte, però encara ho és més per a l’alumnat amb necessitats educatives especials”, i hi ha afegit: “Hem d’aconseguir que tots els nostres centres siguen visualment accessibles i el professorat ha treballat molt aquest estiu per a aconseguir-ho, per això volem posar a disposició de tota la comunitat educativa els recursos que han creat”, indica Andrés.

Aquest nou banc de recursos conté materials de suport creats per professorat valencià i d’altres autonomies amb l’objectiu d’explicar a l’alumnat amb NEE la situació derivada de la COVID-19 i les normes socials i higièniques que cal seguir. L’objectiu del recurs és ajudar a preparar la incorporació d’aquest alumnat a l’inici del curs 2020-2021 després de sis mesos sense classes presencials.

Així mateix, tots els centres que hagen creat algun material que millore l’accessibilitat del nou context a l’alumnat amb NEE i vulguen compartir-lo amb altres centres a través d’aquest repositori col·laboratiu, poden enviar-lo a la Direcció General d’Inclusió Educativa (‘educacioespecial@gva.es’).

Tots aquests recursos els ha dissenyat el professorat amb l’objectiu de preparar el centre educatiu amb la cartelleria i els materials necessaris per a facilitar la comprensió de les normes, la redistribució dels espais i els canvis d’ús, els nous itineraris de desplaçament, les modificacions de les rutines i els hàbits d’higiene.

En aquest sentit, podem trobar els pictogrames que ha elaborat Neus Llàcer del CEIP Bonavista d’Alaquàs per a fer més accessibles les aules, el pati i els passadissos de l’escola o indicar a l’alumnat amb NEE com ha d’usar el lavabo.

Es tracta de cartelleria confeccionada a partir dels pictogrames que ha creat Arasaac, el portal aragonés de la comunicació augmentativa i alternativa (http://www.arasaac.org/), que ofereix recursos gràfics i materials que faciliten la comunicació de les persones amb algun tipus de dificultat en aquesta àrea.

Aquests sistemes s’anomenen augmentatius perquè són una ajuda a l’hora de potenciar el llenguatge oral en l’alumnat amb NEE, i alternatius perquè en el cas que l’escolar no tinga llenguatge oral són una manera alternativa de comunicació.

Hi destaquen els pictogrames: dibuixos lineals, simples i icònics per tal que els xiquets o xiquetes els reconeguen i aprenguen fàcilment. Els pictogrames s’utilitzen molt des de fa anys per a compensar les dificultats en el llenguatge de l’alumnat amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

La mestra Neus Llàcer, especialista d’Audició i Llenguatge de l’equip de l’aula CIL del CEIP Bonavista d’Alaquàs, ha fet més accessibles, per a l’alumnat amb NEE d’aquesta escola, les normes de protecció davant de la COVID-19 a base de cartells amb pictogrames en què s’explica en valencià, entre altres coses, com s’ha de portar la mascareta, que cal mantindre la distància de seguretat interpersonal d’1,5 metres i que cal llavar-se amb gel desinfectant.

En el banc de recursos també hi ha guies perquè les famílies treballen amb els fills i filles l’anticipació de la incorporació al centre educatiu uns dies abans. En funció de les característiques de l’alumnat i del context escolar, els aspectes que caldria anticipar i sobre els quals cal incidir són: la tornada a classe amb els companys i companyes, les noves normes en el transport escolar i les noves normes socials i higièniques (distanciament social, ús de la mascareta, llavada freqüent de mans, etc.).

Un bon exemple d’això és la ‘Guia per a tornar a l’escola’ del CEE Ruiz Jiménez de València, que ha elaborat en valencià la mestra Laura Sahuquillo Martínez a partir dels pictogrames d’Arasaac. En aquesta guia s’explica a l’alumnat què és el coronavirus, quins símptomes causa i com poden protegir-se’n.

Aquesta escola explica al seu alumnat, a través de pictogrames, com ha d’anar en l’autobús, que ha d’evitar el contacte físic quan saluda els companys i companyes i el professorat, com ha de posar-se la mascareta i com s’ha moure pel centre i el pati, i què pot fer o no al menjador.

En l’apartat de vídeos del repositori destaquen les propostes per a explicar la tornada segura a les aules que han fet els CEE Baix Maestrat de Vinaròs, el CEE Rosa Llàcer i el CEIP Mare Nostrum de València, o l’explicació a ritme de mambo del protocol de prevenció i protecció davant de la COVID-19 que ha realitzat la professora Emma Rizo.

També hi ha un apartat d’acompanyament emocional, en què es donen pautes per a abordar amb l’alumnat la mort d’un familiar o amic pel virus, i un altre de contes per a explicar de manera senzilla la pandèmia i com protegir-se dels contagis. En aquest últim cas podem trobar, per ara, els contes ‘Soy un virus’, de Manuela Molina; ‘Rosa contra el virus’, del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, i ‘Ballarem sota una estrella’, un treball col·lectiu de Fernanda Rodríguez Muguruza, Eva Rami i Silvia Carratalá.