Educació i l’Ajuntament d’Alzira acceleren els tràmits per licitar enguany el projecte d’execució del nou IES Rei en Jaume

Conselleria i Ajuntament estan prop de tancar amb Labora la cessió dels 7.500 m² necessaris per ampliar la parcel·la de l’institut i poder avançar així en la construcció d’un nou centre per més de 1.100 alumnes

Educació encarregarà estudis estructurals del CEIP Blasco Ibáñez, l’IES José María Parra i el CEE comarcal Carmen Picó per determinar si cal construir de nou via el pla ‘Edificant’ aquests centres de més de 50 anys

El director general d’Infraestructures Educatives, Víctor Garcia, i l’alcalde d’Alzira, Diego Gómez, s’han reunit per a donar una empenta definitiva a la construcció mitjançant el pla ‘Edificant’ del nou IES Rei en Jaume. L’institut més antic de la capital de la Ribera, que fou inaugurat en 1963, serà enderrocat i en el seu lloc s’alçarà un centre nou amb una inversió de 10 milions d’euros que aportarà la Conselleria a l’Ajuntament per a que licite i execute les obres.



A més, a l’encontre s’ha acordat encarregar estudis estructurals del CEIP Blasco Ibáñez, l’IES José María Parra i el CEE comarcal Carmen Picó. L’objectiu és determinar si la tramitació de la delegació de competències via el pla ‘Edificant’ que s’està fent per la reforma integral d’aquests centres de més de 50 anys cal reorientar-la també cap al seu enderroc i construcció de nou en la mateixa parcel·la.



Les necessitats educatives futures de l’IES Rei en Jaume I, que exigeixen passar dels actuals 750 alumnes d’ESO, Batxillerat i FP a un centre amb capacitat per més de 1.100 alumnes, fan necessari ampliar la parcel·la de l’institut fins als 20.000 m². Per aconseguir aquests terrenys extra, Conselleria i Ajuntament estan a punt de tancar un acord amb el Servei Valencià d’Ocupació i Formació Labora per la cessió de 7.500 m² de sol del veí Centre d’Ocupació Espai Labora Alzira.

A canvi d’aquests terrenys, l’IES Rei en Jaume construirà al costat del Centre d’Ocupació una sala polivalent de 126 m² que Educació cedirà a Labora per atendre les seues necessitats formatives.



El director general d’Infraestructures Educatives, Víctor Garcia, destaca que amb el pròxim acord amb Labora “s’accelera la tramitació perquè en els pròxims mesos se signe amb l’Ajuntament d’Alzira la delegació d’obres per a la construcció del nou IES Rei en Jaume via el pla ‘Edificant’ i que així enguany mateix el consistori puga licitar la redacció del projecte d’execució”.



Aules dignes per a més de 2.700 alumnes d’Alzira



Víctor Garcia valora l’aposta de l’Ajuntament d’Alzira pel pla ‘Edificant’ i agraeix “la voluntat de l’alcalde, Diego Gómez, per traure endavant les reformes que facen falta als centres educatius per garantir aules dignes a més de 2.700 xiquetes i xiquets d’Alzira”.



L’ampliació de la parcel·la de l’IES Rei en Jaume d’Alzira permetrà alçar els nous edificis sense enderrocar el vell institut, amb la qual cosa no serà necessari traslladar a l’alumnat a aules prefabricades. Una vegada acabades les noves dependències i instal·lat allí l’estudiantat, es tiraran a terra les aules construïdes ara fa 57 anys per deixar lloc al pati i les pistes esportives del nou centre.



El renovat IES Rei en Jaume d’Alzira comptarà amb 24 aules d’ESO, 8 de Batxillerat i 4 d’FP, gimnàs, cafeteria i totes les aules específiques (Informàtica, Música…), biblioteca, tallers i laboratoris que precisa un centre de Secundària amb capacitat per 1.120 alumnes.



A través del pla ‘Edificant’, l’Ajuntament d’Alzira ja ha executat les obres per renovar per complet la instal·lació elèctrica dels CEIP Ausiàs March i Lluís Vives amb una inversió de més de 234.000 euros aportada per la Conselleria que millora l’eficiència energètica i la seguretat dels vora 800 alumnes que sumen ambdues escoles.



A l’espenta definitiva de l’IES Rei en Jaume, se suma l’acceleració de la tramitació de la delegació d’obres per la reforma del CEIP Blasco Ibáñez, una de les escoles més antigues d’Alzira, amb més de 70 anys d’història, l’IES José María Parra, que fou construït fa 60 anys, i el CEE comarcal Carmen Picó, que ja té més de mig segle.



En els dos primers centres, que superen els 440 i els 600 alumnes respectivament, s’ha acordat en la trobada de hui entre Conselleria i Ajuntament encarregar una avaluació estructural i patològica dels edificis que s’efectuarà enguany. L’objectiu és determinar, donada l’antiguitat dels edificis, si en lloc d’una reforma integral és més convenient enderrocar-los i construir-los de nou.



Respecte al CEE comarcal Carme Picó, que atén a més de 100 alumnes, s’ha acordat que el director general d’Infraestructures Educatives i l’alcalde visitaran en breu el centre per a conèixer de primera mà les seues necessitats educatives. Així mateix, també s’encarregarà un estudi estructural i patològic de l’edifici amb la finalitat d’establir si és viable la seua reforma integral o cal construir-lo de nou.