Educació informa que s’ajornen les proves de certificació de les EOI i de la JQCV

A partir de quan es coneguen les condicions de la desescalada del confinament a partir del 9 de maig i els protocols que establisquen les autoritats sanitàries, es podrà valorar un nou calendari de proves

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha decidit ajornar les proves unificades de certificació (PUC) d’idiomes de les escoles oficials d’idiomes (EOI) i les de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) convocades per a maig i juny.

Les proves de la JQCV estaven planificades perquè se celebraren del 30 de maig al 13 de juny. El 30 de maig 1a jornada del C1; el 6 de juny el nivell B1, i el 13 de juny l’A2 i la 2a jornada del C1. La declaració de l’estat d’alarma el 14 de març i la suspensió dels tràmits administratius que no siguen de màxima necessitat va obligar a ajornar el procediment de matriculació que estava previst inicialment del 25 de març al 8 d’abril.

Una vegada es coneguen les condicions de la progressiva desescalada de confinament, i quan les autoritats sanitàries ho determinen, s’anunciaran a través del web de la JQCV (http://www.jqcv.gva.es) els nous terminis i condicions per a la inscripció telemàtica en les proves.

En el cas de les PUC de les escoles oficials d’idiomes, estaven previstes per a celebrar-se entre el 28 de maig i el 22 de juny. El període de matrícula ja havia conclòs abans de la declaració de l’estat d’alarma.

La llista provisional d’admesos suma 32.275 candidats tant oficials com lliures en tota la xarxa d’EOI del sistema educatiu valencià, que està configurada per 24 escoles i 49 seccions distribuïdes per 67 municipis que ofereixen en total l’ensenyament de 17 llengües.

La situació d’emergència sanitària obliga a adaptar el termini d’al·legacions a la llista provisional d’admesos. En el moment en què es puga establir un termini d’al·legacions, la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme notificarà per correu electrònic l’inici del període d’al·legacions als usuaris inscrits en les PUC. Una vegada conclòs el termini d’al·legacions, la llista definitiva de persones admeses o excloses de la prova de certificació de 2020 es publicarà en el termini de cinc dies naturals en el web del centre exclusivament.

Tota la informació sobre nous terminis i calendari de les PUC es comunicarà a l’alumnat inscrit en les proves a través del web de les EOI (http://www.eoi.gva.es/es/proves-de-certificacio).

Formació a distància de les EOI

Cal recordar que l’alumnat matriculat en les EOI d’Educació de la Generalitat, al voltant de 60.000 persones, està rebent formació a distància per part del professorat de la xarxa, més de 700 docents, a través de la plataforma AULES i de l’eina de videoconferències WebEx del pla ‘MULAN’.

AULES està dissenyada perquè el professorat puga compartir materials amb l’alumnat. A més, mitjançant la plataforma de videoconferències WebEx s’han creat 275 aules virtuals en les EOI, per a acompanyar les dinàmiques de treball del professorat i que hi haja una millor comunicació amb l’alumnat de les EOI.–