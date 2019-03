Educació posa en marxa l’aula didàctica de la Casa Joan Fuster per al curs 2019-2020

L’objectiu és difondre i dinamitzar des d’un punt de vista didàctic i cultural l’obra de l’escriptor valencià

Les activitats van dirigides a l’alumnat d’Educació Primària, Secundària, Batxillerat i universitari

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport posa en marxa l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània a la Casa Joan Fuster de Sueca, per a difondre i dinamitzar l’obra fusteriana durant el curs 2019-2020.

L’aula Joan Fuster suposa un projecte educatiu innovador i de qualitat que pretén fomentar l’aprenentatge de la vida i l’obra de l’escriptor valencià entre l’alumnat valencià.

Aquesta aula serveix per a difondre i dinamitzar, des d’un punt de vista didàctic i cultural, l’obra de l’escriptor valencià, a més de crear un espai de pensament i reflexió crítica sobre la incidència de l’obra de Fuster en la societat.

Per al curs 2019-2020 es proposen un total de 6 tallers dirigits a les diferents etapes educatives. Així, per a Primària hi haurà el taller ‘Abans que el sol no creme…’; per a Primària i primer cicle d’ESO, ‘Joan Fuster i les màquines d’escriure’; ‘Imatges i pensaments de Joan Fuster’, ‘Bestiari fusterià’ i ‘L’evolució en les formes de comunicació: de la carta al whatsapp’, per a l’ESO i Batxillerat. Finalment, el taller de nova creació ‘Joan Fuster i el Segle d’Or’, per a les etapes d’ESO i Batxillerat.

L’alumnat universitari i les persones adultes també podran ser destinatàries d’activitats programades per l’aula didàctica i, atenent la demanda, es podrà adaptar l’activitat a l’alumnat d’altres etapes educatives.

Per a afavorir el treball complementari a les aules, l’equip responsable de l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster proporcionarà guies didàctiques i materials disponibles als centres que ho sol·liciten.

A l’inici del curs escolar 2019-2020, tots els centres de Primària, Secundària i Batxillerat rebran un correu electrònic en què es posarà a la seua disposició l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster i seran informats sobre la programació de les activitats, les reserves i les normes de funcionament.

D’aquesta manera, els centres podran sol·licitar la seua participació, confeccionar el seu programa d’activitats complementàries, aprovar-la en els respectius consells escolars i programar-ne els aspectes didàctics específics, seguint les orientacions establides per l’Aula Didàctica de Cultura Contemporània Joan Fuster i els criteris propis de cada centre.