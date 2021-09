EFA Torrealedua celebra el dia europeu de les llengües amb activitats interactives

Connect on Linked in

Jocs, manualitats i vídeos per a celebrar el dia



El diumenge 26 de setembre es commemora el dia europeu de les llengües. Un homenatge a la diversitat lingüística d’Europa que compta amb més de 200 llengües pròpies.



Des del centre educatiu EFA Torrealedua, situat a Llombai, es va programar tot un matí d’activitats, el divendres 24, amb l’objectiu que les seues alumnes s’adonaren de la diversitat lingüística i cultural d’Europa.



Per a això, les participants van realitzar tallers on mostraven les peculiaritats de cada país, els seus costums, el seu menjar, la seua geografia, els seus monuments i com no, la seua llengua.



Un altre taller consistia a ensenyar a altres companyes com defensar-se en altres idiomes amb 5 o 6 frases bàsiques.

Les tecnologies no podien faltar en aquesta celebració i les protagonistes van gravar diferents vídeos on cadascuna d’elles deia la mateixa frase, però en idiomes diferents.



Una manera lúdica de celebrar aquest dia l’objectiu del qual és remarcar la importància d’aprendre llengües, conscienciar del seu valor i motivar l’aprenentatge..