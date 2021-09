El 016 es consolida com a servei clau per a la lluita contra les violències masclistes amb més un milió de crides rebudes

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Victoria Rosell, ha comparegut hui davant els mitjans de comunicació de manera presencial i a través de videoconferència, per a actualitzar les dades del servei 016 del mes d’agost, informar de les descàrregues de la guia dels Punts Violetes i anunciar les formacions que s’impartiran amb suport de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere en matèria de violència de gènere al personal de l’administració de justícia.

Rosell ha informat que el mes d’agost va haver-hi 129.178 visites a la web, amb una mitjana de 4.167 visites diàries i que la guia dels Punts Violetes, amb 4.466 descàrregues i 4.097 visites, va ser un dels arxius més descarregats.



La delegada també ha anunciat que la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere signarà un conveni amb el Centre d’Estudis Jurídics, per a la formació conjunta amb la Delegació de tot el personal al servei de l’administració de justícia. La delegada ha explicat que aquest centre és competent per a formar als cossos de fiscalia, forensía i al personal al servei de l’administració de justícia. Formacions que es van aprovar com a mesura urgent contra la Violència de Gènere en l’acord del Consell de Ministres del 27 de juliol de 2021, publicat en el BOE del 5 d’agost de 2021.



Amb la recent entrada en vigor de les lleis d’infància, de la Llei orgànica 8/2021, de Protecció a la Infància i a l’Adolescència enfront de la Violència, i la Llei Ordinària 8/2021 de Suport a les Persones amb Discapacitat, “es posa encara més de manifest la virtut i la necessitat de l’actualització del personal al servei de l’administració de justícia” ha afirmat Rosell.

La delegada també ha recordat que el Govern està immers en un procés de selecció de candidates independents expertes en una candidatura de màxim tres persones al GREVIO. “El GREVIO és el grup d’expertes i experts en violència en l’àmbit del Consell d’Europa, i per tant del Conveni d’Istanbul, que té la funció essencial per a les polítiques feministes d’avaluar les polítiques públiques dels estats membres”, ha explicat Rosell.

Violència masclista

La delegada ha informat que el mes d’agost van ser assassinades 2 dones per violència de gènere i una dona assassinada al setembre de 2021, un total de 34 en el que portem d’any i 1.112 des de 2003.

Quant als menors orfes i òrfenes per violència de gènere, el nombre de menors a 16 de setembre de 2021 és de 19, i 323 des de 2013.

Per tant el nombre de víctimes mortals de l’1 al 31 d’agost de 2021 ha sigut de 2, mentre que de l’1 al 31 d’agost de 2020 van ser 8. Això suposa una diferència en valor absolut de 6 víctimes mortals menys a l’agost de 2021 que a l’agost de 2020, i en percentatge, una disminució del 75%.



Cap menor d’edat ha sigut assassinat a l’agost de 2021, encara que la delegada ha anunciat que hi ha un cas en investigació, l’assassinat d’un menor per violència de gènere a Barcelona al setembre de 2021, que està passant a ser confirmat segons els protocols, amb el qual serien 5 menors assassinats en 2021.

Crides i consultes al 016

El nombre de crides pertinents de l’1 al 31 d’agost de 2020 va ser de 7.231, mentre que de l’1 al 31 d’agost de 2021 ha sigut de 7.782. Això suposa una diferència en valor absolut de 551 crides pertinents més a l’agost de 2021 que al febrer de 2020, i en percentatge, un augment del 8%.

El nombre de crides pertinents de l’1 al 31 d’agost de 2021 ha sigut de 7.782, mentre que el nombre de crides pertinents de juliol de 2021 va ser de 8.246. Això suposa una diferència en valor absolut de 464 crides pertinents menys a l’agost de 2021 que al juliol de 2021, i en percentatge, una disminució del 6%.



El nombre de consultes online1 de l’1 al 31 de juliol de 2021 va ser de 117, mentre que de l’1 al 31 d’agost de 2021 ha sigut de 107. Això suposa una diferència en valor absolut de 10 consultes pertinents en línia menys a l’agost de 2021 que al juliol de 2021, i en percentatge, una disminució del 9%.



D’elles, el mes d’agost, les consultes pertinents en línia relatives a violència de gènere representen el 83,9% i les relatives a altres formes de violència el 16,1%.

De l’1 al 31 d’agost de 2021 es van realitzar 578 consultes pertinents per WhatsApp2, 25 consultes pertinents per WhatsApp més a l’agost de 2021 que al juliol de 2021, i en percentatge, un augment del 5%. De les rebudes el mes d’agost , les relatives a violència de gènere representen el 87,2% i les relatives a altres formes de violència contra les dones el 12,8%.