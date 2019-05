El 12 de maig arriba una nova edició del Godejam Graffiti, el festival d’art urbà de Godella

Connect on Linked in

Una nova edició del Godejam Graffiti, el festival de cultura urbana de Godella recolzat per les regidories de Joventut i Cultura, es celebrarà el diumenge 12 de maig en el carrer Baró de Santa Bàrbara, junt a l’estació de metro.

Aquesta iniciativa compleix cinc anys -quatre des que està impulsada per l’Ajuntament- i durant este temps ha congregat en el municipi a grans noms d’aquest art urbà, que es reuneixen a Godella per plasmar el seu talent a través del graffiti en espais desaprofitats que alguns veïns o entitats cedeixen per a l’ocasió.

En esta ocasió, en la paret de la colònia de Sant Vicent tindrem graffiters no només de València i la Comunitat Valenciana, sinó també d’altres parts d’Espanya com Andalusia o Madrid: Taser, Bomba, Soez, Dime, Lechero, Lezzart, Sink, Krome2, Elrond, Keoni,

Nauni, Danklabara, Mawe, Xamayo, Nels, Opeys, Senjuan, Tarin, Dean, Flug, Mugraff, 2nez, Asem i Malakkai.

A partir de les 10 h es començarà a pintar, en una jornada en que no només hi haurà graffiti. Tindrem també exhibicions de ritmes urbans com hip-hop o break-dance, i tallers per aprendre a ballar enfocats a totes les edats. Hi haurà música i DJ durant tot el dia.

La iniciativa va néixer de la mà de Chema González amb l’objectiu de descontextualitzar l’art i portar-lo al carrer per tal d’apropar-lo a la gent jove i donar visibilitat a este tipus d’expressions artístiques menys convencionals però igualment vàlides. Serà, sens dubte, una bona ocasió per trencar els nostres prejudicis respecte al concepte més tradicional de l’art.