El 22 de juliol arranca en València el Centre Mundial d’Alimentació Sostenible

El nou espai projectat per l’Ajuntament i la FAO s’ubicarà en La Marina.

El pròxim 22 de juliol es produirà el llançament en València del Centre Mundial per a l’Alimentació Sostenible, un organisme que en el seu primer any de vida se centrarà en el problema de l’obesitat per la falta de qualitat en l’alimentació.

Així ho han assegurat l’alcalde de València en funcions i el director de comunicació de l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació, després d’un encontre en el consistori valencià.

El nou centre estarà ubicat en La Marina de València i el llançament comptarà amb l’assistència del director general de la FAO i altres importants dirigents.

L’Ajuntament i la FAO han acordat que durant el primer any se celebraran encontres, mostres, exhibicions i publicacions centrades en l’alimentació.