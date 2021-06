El 65% dels municipis de la Comunitat Valenciana no ha registrat cap cas de COVID-19 en els últims 14 dies

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Es tracta de 351 municipis que no han tingut cap cas de coronavirus des de fa 14 dies i que engloben a una població de 533.212 persones

El 65% dels municipis de la Comunitat Valenciana no ha tingut cap cas de coronavirus des de fa 14 dies. Es tracta de 351 municipis de la Comunitat lliures de Covid-19 respecte als 542 municipis que conformen la Comunitat Valenciana. Aquests 351 municipis engloben a una població de 533.212 persones.

Són unes xifres que posen de manifest que les mesures adoptades per la Conselleria de Sanitat per a contindre el virus han tingut el seu efecte, i que l’esforç que s’està realitzant per a desenvolupar el procés de vacunació està contribuint al fet que la Comunitat Valenciana siga una de les regions amb la incidència més baixa.

En aquest sentit, actualment són 130 els municipis de la Comunitat que han registrat 5 o menys casos de coronavirus en els últims 14 dies, la qual cosa suposa el 24% sobre el total.

D’altra banda, únicament el 11,2% dels municipis de la Comunitat ha declarat a Sanitat 6 casos de coronavirus o més en els últims 14 dies. En concret, 61 municipis.

Per províncies, dels 351 municipis que no han tingut cap cas de Covid-19 en les dues últimes setmanes, 103 corresponen a la província de Castelló, 78 a la província d’Alacant i 170 a la província de València.

Quant als 130 municipis que registren 5 casos o menys en els últims 14 dies, 23 municipis són de la província de Castelló, 44 de la província d’Alacant i 63 de la província de València.

Finalment, dels 61 municipis que presenten en les dues últimes setmanes 6 o més casos de coronavirus, 9 són de la província de Castelló, 19 d’Alacant i 33 de València.