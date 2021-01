El 71% de les persones usuàries de Metrovalencia realitza els seus desplaçaments per motius de treball o estudis

Connect on Linked in

Els moviments per raons laborals aglutinen el 41,7% i els acadèmics el 29,6%



El 41,4% dels passatgers i les passatgeres resideix en la capital, 56,9% en la resta de la província i el 1,7% en una altra zona d’Espanya o de l’estranger

El 71,3% de les persones usuàries de Metrovalencia, quasi tres de cada quatre, es desplaça per la xarxa de metro i tramvia per motius de treball o estudis, segons es constata en l’informe de l’Índex de Satisfacció del Client 2020, realitzat després d’efectuar 3.015 entrevistes amb un error estadístic per a les dades globals del +1,78% per a un interval de confiança del 95,5% entre els viatgers i viatgeres majors de 15 anys de metre i tramvia. En concret, els moviments relacionats amb l’ocupació laboral representen el 41,7% i els acadèmics el 29,6%.

Les línies de metro són utilitzades més per a viatjar per motius de treball que per estudis, situació que s’inverteix en el tramvia, mitjà de transport utilitzat més sovint pels estudiants que per les persones ocupades.

Altres motius de viatge són les visites a familiars o amistats (12%); per oci (6,3%); gestions (5,4%); serveis mèdics (4,4%); compres (3,4%); turisme (0,2%) i el capítol de “Uns altres”, amb el 1,6%.

Quant al sector d’activitat en què treballen les persones usuàries de Metrovalencia, el 13,9% ho fa en comerç; el 12,4% en sanitat; el 9,4% en docència; el 9,2% en cures o ocupacions de la llar; el 9,2% en neteja o residus urbans; el 7,7% en funció pública; el 7,2% en hostaleria; el 6,6% en construcció; el 6,2% en indústria; el 2,2% en cultura i oci; el 1,7% en serveis; el 1,4% en advocacia; el 1,4% en gestories o consultories; el 1,1% en investigació o màrqueting; l’1% en banca i el 9,4 en el capítol de ‘Uns altres’.

Residència

L’enquesta del ISC revela que el 58,6% dels clients i clientes de Metrovalencia re s ideixen fora de la ciutat de València, d’ells el 56,9% resideixen en la resta de la província i el 1,7% en una altra província d’Espanya o a l’estranger. En la capital viu el 41,4% de les persones usuàries.

Dins de la província de València, el municipi de Torrent aglutina el 5,8% dels desplaçaments en Metrovalencia; Mislata el 5,3%; Burjassot el 4,4%; Paterna el 3,5%; Riba-roja de Túria el 3%; Paiporta el 2,9%; Manises el 2,5%; Quart de Poblet el 2,2%; Moncada el 1,7%; Massamagrell el 1,6%; Meliana el 1,6%; Alboraia el 1,5%; Picañna el 1,4%; Picassent el 1,2%; Bétera el 1,1%; Foios el 1,1%; i Rafelbunyol el 1,1%.

Transbords

El percentatge de passatgers i passatgeres que realitza transbord entre les diferents línies de la xarxa de Metrovalencia s’eleva al 26,8%, especialment les Línia 6 i Línia 8 del tramvia, ja que el 38,7% dels seus usuaris usuàries ho fan habitualment. Els qui utilitzen la Línia 9 realitzen aquest transbord en el 32,3% dels casos; els de la Línia 1 el 31,1%; els de la Línia 4 el 30,2; els de la Línia 3 el 26%; els de la Línia 2 el 24,3%; els de la Línia 5 el 22% i, finalment, els de la Línia 7 el 20.9%.

Quant a les estacions en què es produeixen més transbords, Àngel Guimerà (estació en la qual es travessen les Línies 1, 2, 3, 5 i 9) encapçala la llista amb el 43,6% de la mobilitat entre línies; seguida d’Entroncament (Línies 1, 2 i 4), amb el 17,1%; Benimaclet (Línies 3, 4, 6 i 9), amb 10,5%; Colón (Línies 3, 5, 7 i 9), amb el 10,5%; Marítim-Serradora (Línies 5, 6, 7 i 8), amb el 4,3%; i Albereda (Línies 3, 5, 7 i 9), amb el 3,6%.

Valoració de les persones usuàries

Els clients i clientes han atorgat una valoració de notable, 8,01 punts sobre 10, al servei global de transport que presta Metrovalencia, d’acord amb els resultats de l’Índex de Satisfacció al Client (ISC) 2020.

D’entre els 19 factors valorats pels viatgers i viatgeres en l’enquesta del ISC relacionats amb el servei que presta FGV a València i la seua àrea metropolitana, 15 superen la qualificació de 7 punts.

Els aspectes del servei que han rebut millor valoració per part dels clients són la seguretat en el trajecte (8,58); senyalització (8,52); accessibilitat al tren (8,47); rapidesa (8,45) i puntualitat (8,2 punts).