El 8M de 2021 a València és viurà sense manifestació i de manera virtual

Connect on Linked in

La celebració del 8 de Març, Dia internacional de la dona, a València es viurà enguany de manera diferent, a causa de la crisi sanitària del coronavirus s’ha decidit no eixir al carrer per manifestar-se.

Però com cada any salsarà la veu per reivindicar i lluitar per una igualtat real i efectiva.

Des de l’Institut Valencià de les Dones volen posar en valor el treball, tan valuós, que han dut endavant les dones en primera línia per lluitar contra aquesta pandèmia, i les que han fet treballs essencials, gràcies a les quals aquesta societat ha pogut seguir endavant.

Hi ha que seguir lluitant i reivindicant però enguany deura ser des de casa amb convocatories virtuals.

La Coordinadora Feminista de València celebrarà el 8 de Març un acte virtual de “apoderament” on es plasmaran “les quatre ones del feminisme”, des de la Il·lustració fins als nostres dies, davant la impossibilitat de fer la tradicional i massiva manifestació de cada any.,Sota el lema “Feminisme, la força dels dones”, la Coordinadora intentarà fer una representació o “performance” “molt visual”, en la qual no es convoca a la ciutadania.

Maria Such considera que és molt important seguir endavant amb la lluita per arribar a una societat justa i equilibrada, per això cada 8 de març s’ha de reivindicar i fer-se escoltar.

Enguany han descartat convocar una vaga el 8M perquè consideren que en aquests moments no procedeix carregar una vaga sobre dones que estan teletreballant o jugant-se el físic tots els dies en el seu lloc de treball.