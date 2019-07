El Bo Escolar d’Alfafar per al curs 2019-2020 inclourà els quaderns d’exercicis

Connect on Linked in

L’Ajuntament inclou en el bo d’ajuda el material complementari (workbooks i quaderns d’exercicis) que finalment es podrà adquirir sense cost per a les famílies.



El Bo Escolar es repartirà des del 5 de setembre i fins a l’11 d’octubre en el SAC de l’Ajuntament i es podrà canviar en els comerços fins al 22 de novembre.

L’Ajuntament d’Alfafar va aprovar la setmana passada la modificació del bo d’ajuda al material escolar per al pròxim curs 2019-2020 amb la finalitat que aquest incloga també el material complementari (workbooks i quaderns d’exercicis). El bo està dirigit a les i els estudiants empadronats en el municipi que estiguen cursant els nivells d’Educació Infantil, Primària, Secundària o Formació Professional Bàsica.

Amb aquesta ajuda que impulsa l’Ajuntament d’Alfafar un any més es pretén col·laborar amb les famílies en l’adquisició del material escolar que resulta imprescindible per a la formació de l’alumnat per a, d’aquesta forma, alleugerir la despesa econòmica que suposa per a les famílies la volta al col·le de cada setembre. A més, amb el lliurament d’aquestes ajudes es fomenta el comerç local, ja que el bo únicament pot canviar-se en els establiments comercials del municipi adherits al conveni.

El bo no requereix de sol·licitud prèvia i es podran beneficiar del mateix tots els i les estudiants empadronats del municipi independentment de si cursen els seus estudis en centres educatius d’Alfafar. S’haurà de recollir en el SAC de l’Ajuntament del 5 de setembre a l’11 d’octubre pel pare, mare o tutor de l’estudiant, i podrà ser canviat des del mateix 5 de setembre i fins al 22 de novembre en qualsevol dels comerços que s’hagen subscrit al conveni amb l’Ajuntament d’Alfafar per a l’adquisició de subministraments escolars (material de papereria, llibres de lectura, diccionaris, roba, llapis de memòria, etc.).