El BOE ha publicat aquest diumenge l’Ordre del Ministeri de Sanitat mitjançant la qual s’aprova el retorn als entrenaments dels esportistes professionals i federats

Puchol II, pilotari professional, ens parla de com ha canviat el seu dia a dia.

Els esportistes professionals també és veren afectats per l’estat d’alarma i hagueren de modificar el seu model de vida i d’entrenament.



Francesc Xavier Puchol més conegut com Puchol II és pilotari professional i ens parla de com va canviar el seu dia a dia.

Seguint el pla per a la transició cap a una nova normalitat aprovat el passat 28 d’abril en Consell de Ministres, aquest dilluns entren mesures destinades a flexibilitzar restriccions portades per l’estat d’alarma, entre les quals s’inclou el retorn als entrenaments dels esportistes professionals i federats.

La pilota és un esport al qual no acudeixen un públic tan nombrós coma altres esports i que no compta amb drets de retransmissió. Falta esperar a veure com es desenvoluparan les partides i campionats paralitzats.

L’esport professional torna amb l’entrada en vigor de la ‘Fase 0’ de la desescalada i els esportistes professionals i federats podran entrenar des del dilluns de manera individual. A més, segons indica el Consell Superior d’Esports en un comunicat, les lligues professionals podran desenvolupar entrenaments bàsics en els seus centres de treball.