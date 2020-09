El Campionat Autonòmic de Triatló Sprint de València tanca inscripcions 48 h després de la seua obertura.

Connect on Linked in

La competició Autonòmica completa el contingent de 300 participants.



Es demostren així les ganes de competició dels triatletes de la Comunitat Valenciana.

La Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana lidera la volta responsable del triatló en la nostra Comunitat acompanyada d’organitzadors i triatletes que demostren la seua confiança i saber fer, després del tret de retorn de les competicions esportives. En aquest sentit, són ja 5 les proves celebrades de triatló en la Comunitat Valenciana, totes elles seguint el Pla d’Actuació Preventiu COVID-19 de la FTCV, realitzat segons indicacions de la ITU i la Federació Nacional de Triatló (veure Pla en enllaç).

El Campionat Autonòmic de Triatló Sprint de València se celebrarà el pròxim 7 de novembre en el marc internacional de la Copa del Món de València. Així doncs, els triatletes competiran en un entorn internacional el matí del dissabte a les 9 h. Les 300 places disponibles van quedar cobertes en menys de 48h, demostrant així les ganes de competició que tenen els triatletes en la Comunitat Valenciana. La prova s’ha completat amb els triatletes federats en la CV i no hi ha hagut temps per a obrir la competició a triatletes federats en altres comunitats o bé no federats. L’elit masculina i femenina competirà a la vesprada, a les 15 h i 17 h respectivament.

Campionat Autonòmic de Triatló Olímpic Alacant 2020

Diumenge que ve 27 de setembre a les 8 h se celebra Alacant Triatló 2020. La competició ha tancat amb 250 participants, el número límit d’inscrits en una edició excepcional, marcada per la pandèmia. La prova lidera la volta responsable del triatló sent Campionat Autonòmic de Triatló Olímpic i comptant amb totes les mesures per a garantir la seguretat de triatletes i públic.

A més a Alacant Triatló 2020 es posaran en pràctica mesures sostenibles que formen part del Pla de sostenibilitat iniciat per la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana el passat 29 d’agost en el Triatló Sprint d’Orpesa. L’objectiu és fer del triatló un esport responsable amb el medi ambient. En aquest sentit en la competició s’han activat les següents mesures clau:

Eliminació del paper a través de l’ús de l’aplicació de control de material i recollida de dorsals.



Ús responsable de l’aigua. Cada triatleta rebrà un got reutilitzable per a emplenar-lo amb l’aigua necessària en els avituallaments.



Reducció del plàstic. En l’avituallament en carrera prescindim de la botella de plàstic entregada a cada triatleta. A canvi s’emplenarà el got sostenible amb l’aigua que precise.