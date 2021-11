El campionat autonòmic d’esport universitari de surf se celebra demà en La Patacona

Connect on Linked in

L’esdeveniment organitzat per Mediterranean Surf i la Universitat Catòlica de València compta amb 56 surfistes participants, entre els quals hi ha esportistes reconeguts mundialment

Mediterranean Surf School, i la Universitat Catòlica de València com a principals organitzadors d’aquest esdeveniment esportiu donen llum verda per a la realització del primer campionat autonòmic de surf universitari a la Comunitat Valenciana. El campionat autonòmic d’esport universitari (CADU) es celebrarà dijous que ve 11 de novembre a la platja de la Patacona (Alboraia).

Les set universitats que competeixen ja tenen preparats als seus esportistes. Competeixen 7 universitats de la Comunitat Valenciana: Universitat Catòlica de València Sant Vicent Màrtir (UCV), Universitat de València d’Estudis Generals (UVEG), Universitat Politècnica de València (UPV), Universitat Jaume I de Castelló (UJI), Universitat d’Alacant (UA), Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH) i la Universitat Cardenal Herrera – C.E.U. (UCH-CEU).

L’esdeveniment compta amb 40 surfistes masculins i 16 surfistes femenines inscrites. El quadre de competició està configurat amb una primera fase de mangues de 20 minuts on competeixen cinc esportistes i només dos passen a la següent ronda. L’hora de començament del check in sera A les 8.00 del matí.

La zona de competició designada per al desenvolupament del campionat es troba en l’extrem nord de la platja de la Patacona. La primera manga es realitzarà a les 9.00, s’espera que el campionat s’allargue aproximadament fins a les 17.30. Al voltant de les 18.00 es farà el lliurament de medalles i trofeus.

El campionat promet, sobretot, per l’entusiasme mostrat pels participants i les universitats. No obstant això, a més de l’entusiasme el campionat té un valor afegit i és que comptarem amb surfistes reconeguts a escala mundial com Medi Veminardi, surfista i estudiant d’odontologia a València, tot un luxe veure-li surfejar i tot un luxe per als participants poder surfejar al costat d’ell pel que fa a competició.