El cap de setmana en el nucli poblacional confinat de l’Horta Sud se salda amb 360 multes per incompliment de les mesures

Les multes interposades aquest cap de setmana se sumen a les tramitades fins divendres passat per a fer un total de més de 650.

Els alcaldes i alcaldesses dels municipis que formen el nucli poblacional confinat tornen a fer una crida a tota la ciutadania perquè complisquen amb les normes per la salut de tots i totes.

Les policies locals dels cinc municipis que formen part del nucli poblacional confinat des del passat 7 de gener i els efectius del lloc principal de zona Alfafar-Catarroja de la Guàrdia Civil han informat de la interposició de 360 multes a persones que no van complir amb les mesures marcades per la Conselleria de Sanitat durant el cap de setmana. Aquestes multes se sumen a les més de 300 interposades fins divendres passat que fan que el balanç total de sancions supere les 680 des que començara el confinament de la zona.

Encara que la immensa majoria de la ciutadania està complint amb les restriccions de mobilitat, encara hi ha un xicotet nombre de persones que segueixen sense respectar-les. Encara que en el total encara es troba alguna sanció per no portar màscara en espais públics, la majoria dels incompliments han de veure amb no respectar els controls policials en els accessos i per intentar entrar o eixir del nucli perimetral sense causa justificada. L’import de les últimes van des dels 30 fins a 600 euros i en el cas de les de trànsit 200 euros i retirada de 4 punts del permís de conduir.

Des del Centre de Coordinació Intermunicipal es recorda que únicament es pot entrar i eixir del nucli poblacional format per les localitats d’Alfafar, Benetússer, Llocnou, Massanassa i Sedaví per retorn a la residència familiar, l’assistència a menors, dependents i/o persones majors, obligacions laborals i assistències a centres mèdics o educatius. A més, aquestes excepcions han de ser justificades davant les autoritats.

Finalment, els alcaldes i alcaldesses dels municipis que formen el nucli poblacional confinat tornen a fer una crida a tota la ciutadania, tant als residents com als no residents en la zona, perquè complisquen amb les normes marcades per la salut de tots i totes. “Només l’esforç comú ens portarà al fet que les mesures que estem duent a terme tinguen efecte i puguem reduir el nombre de contagis en la zona”, han conclòs.