El capellà de L’ Ènova dona positiu en covid després de celebrar diverses comunions el passat diumenge

Sanitat ordena la realització de PCR a 120 persones de diversos municipis

Al voltant d’un centenar de veïns de L’Ènova, una de 900 habitants, i una trentena de Sant Joanet, amb una población total de 480 persones, ha acudit aquest dijous a dos centres de salut a realitzar-se les proves PCR, després que el rector de la localitat donara positiu l’endemà passat de celebrar la comunió de sis xiquets en la parròquia aquest diumenge.

El rector de L’Énova va començar a sentir-se mal el dimarts i va acudir a practicar-se la prova, que va donar positiu, i va comunicar el resultat a l’alcalde, al centre de salut de la seua àrea i al vicari episcopal, segons informen fonts de l’Arquebisbat de València.

En la celebració de la comunió portava posada la màscara i guants, seguint les mesures de precaució que s’estan aplicant en totes les parròquies, segons aquestes fonts.

L’església s’ha desinfectat i en el temple podran celebrar-se misses per part d’altres sacerdots de la zona, ja que el rector de L’Énova, que també atén el municipi de Sant Joanet, està confinat.

Les proves als veïns de L’Énova s’estan realitzant en el centre de salut de La Pobla Llarga , veïns d’aquest municipi van acudir a les comunions de L’Énova -a uns cinc quilòmetres- diumenge passat

En el municipi s’han adoptat mesures preventives per part de l’ajuntament en el centre escolar, seccions al pati, presa de temperatura i labors contínues de desinfecció, en el consultori mèdic i a l’ajuntament, i ha sigut a l’església, que no és de competència municipal, on s’ha detectat un positiu.