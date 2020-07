El capità Xavi López dóna per finalitzada la seua etapa a Alzira FS

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

A les seues 31 anys, el alzireño ha decidit posar fi a la seua segona experiència com a jugador en el club de la seua casa

Créixer és aprendre a acomiadar-se”, diuen. Pot ser cert. Cada estiu, amb els moviments de l’equip, cal créixer una mica més. Ara és moment de dir adéu a un de casa, a un del que es va reincorporar al club amb la creació de la #EssènciaAlzira allà per 2016. Xavi López, el fins ara capità, ha decidit posar fi a la seua etapa com a jugador del Family Cash Alzira FS.

Xavier Andreu López García ha passat pràcticament la totalitat de la seua carrera a Alzira, des de juvenils fins a la temporada històrica en la 2a Divisió del futbol sala nacional en 2020. En aquesta segona experiència en el club, des de fa quatre campanyes, ha aconseguit viure vesprades històriques en el pavelló i, a més, un palmarés envejable.

Als seus 31 anys, el capità pot presumir d’haver viscut partits al Palau d’Esports amb 50 persones, i també amb més de 1500, jugant al mateix i amb la mateixa samarreta, alguna cosa que, com ell mateix assegurava fa només unes setmanes en el documental ‘Guanyes de més’ editat pel club, “en la vida haguera imaginat”.

Després de quatre temporades consecutives a casa, amb dos títols de lliga -un de 3a i un altre de 2a Divisió B- i l’ascens històric a la categoria de ‘Plata’, el alzireño dóna per finalitzada la seua vinculació com a jugador amb l’equip de la seua casa, on ha fet gaudir a l’afició amb més de mig centenar de gols. A l’eixida de Xavi s’uneix la de Luis Moreno, Carlos Carreras i Alberto Porcar ‘Porky’.