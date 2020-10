El caqui agonitza i no arriben solucions

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Enguany, la producció de caqui serà la pitjor de tota la història. La falta d’unió i ajudes faran que molts agricultors acaben abandonant les explotacions.

La prohibició de productes fitosanitaris per part de les autoritats europees ha fet que la proliferació de plagues, no es puga controlar.

Segons el president d’AVA – ASAJA, Cristòbal Aguado, cal modernitzar el sector, pensar en noves estructures organitzatives i sobretot, de la unió de l’agricultor depén l’èxit.

El caqui, un producte estrela que els polítics no han sabut defensar com cal, ara, si els agricultors no ho fan, la batalla es perdrà definitivament.