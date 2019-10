El càrrec de les FM 2020 de València s’ha fet oficial a la proclamació!

Connect on Linked in

La proclamació és un dels primers actes fallers.

Ahir coneixíem els noms de les representants de les Falles per al pròxim any, Consuelo Llobell com a Fallera Major de València i Carla García com a Fallera Major Infantil. Un somni que ha començat per a elles i per a tots els amants fallers.

Com és tradicional, després de la telefonada la proclamació es converteix en l’acte oficial on seran nomenades oficialment com a representants de les Falles 2020.

Per primera vegada, aquest any, Consuelo i Carla han parlat en públic. El discurs ha estat breu per agrair i comprometre’s al càrrec del qual seran responsables durant l’any