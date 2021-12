El carrer Sant Josep de Foios tindrà nova xarxa de sanejament

Connect on Linked in

Amb una inversió de 81.000 euros, les obres suposen la renovació completa i el canvi de traçat de 161 metres de canalització

L’Ajuntament de Foios segueix treballant en la millora de les infraestructures del municipi. En aquesta ocasió, ha eixit a contractació pública l’obra de renovació de la xarxa de sanejament i dels col·lectors del carrer Sant Josep, que en gran part encara se serveixen de la xarxa de séquies preexistent.

Les obres suposaran la renovació completa i el canvi de traçat de 161 metres de canalització, que ara discorre per davall de les empreses del polígon de la Jutera, amb la consegüent dificultat en les tasques de manteniment. L’actuació està finançada pel SOM 20-21 de la Diputació de València.

La inversió és una antiga reivindicació del veïnat que permetrà una millor evacuació de les aigües, tant residuals com de pluja, i resoldrà el problema de les males olors, especialment en la confluència de Sant Josep amb l’avinguda del Nord.

L’alcalde Sergi Ruiz s’ha felicitat per la posada en marxa d’aquesta actuació “de gran necessitat per a la zona” i ha recordat que “també està previst actuar enguany a la xarxa de sanejament i als col·lectors del carrer de la Lluna, amb una intervenció que ascendeix a 125.000 euros, unes infraestructures que no es veuen, però que són essencials per a la qualitat dels serveis municipals”.

Les empreses interessades poden presentar les seues ofertes fins al pròxim 18 de gener de 2022.