El Castell acull el recital de poesia protagonitzat pels Poetes d’Alaquàs

A més dels poemes recitats pels propis autors i autores locals, la jornada va estar amenitzada per una parella de dansa contemporània que va interpretar els poemes corresponents a l’última edició de la iniciativa el “Camí de la Poesia”

El Claustre del Castell d’Alaquàs va acollir el passat divendres 17 de setembre el recital de poesia organitzat per l’Associació de Poetes d’Alaquàs dins de la programació #CulturAlaquàs posada en marxa per l’Ajuntament d’Alaquàs per als mesos de setembre i octubre.

Durant la cita, el públic assistent va poder gaudir d’un bon grapat de poemes de diferents temàtiques elaborats pels nostres autors i autores locals: Pep Ferrer, Pilar Latorre, Fernando Garrido, Antonia Cebrián, Roger Swanzy, Natxo García, Mariano Jurado, Nieves Sáiz i Jesús Martínez, com a convidat especial.

Com a introducció a aquesta vetlada, una parella de ball de dansa contemporània va interpretar els poemes que prèviament havien sigut elaborats per l’associació de Poetes d’Alaquàs per a l’última edició de la iniciativa el “Camí de la Poesia” coincidint amb la celebració del #DiadelaPoesía el passat 21 de març.

Durant la seua intervenció, l’alcalde d’Alaquàs Toni Saura que també va assistir al recital, va voler posar en valor el treball realitzat pel col·lectiu i la qualitat de les composicions literàries que naixen en el propi municipi d’Alaquàs.

La cita al complet es pot tornar a vore al següent link: https://www.youtube.com/watch?v=hNGxgqDNiiM