El castell d’Alaquàs acull el Fòrum Empresarial de l’Horta Sud

El debat, centrat en els fons europeus de reconstrucció per a empreses i comerços, va comptar amb la presència de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la ponència a càrrec de l’assessor de programes europeus en la Generalitat Valenciana, Bartolomé Nofuentes

El Castell d’Alaquàs va acollir ahir dimecres 2 de juny el Fòrum Empresarial Horta Sud, una iniciativa vinculada a les associacions empresarials de caràcter local i comarcal organitzada per la Fundació Horta Sud i altres entitats involucrades per tal d’abordar temes d’interés comú per al desenvolupament social, cultural i econòmic.

El Fòrum va comptar amb la benvinguda a càrrec de l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, qui va destacar la importància d’aquest fòrum per a la reactivació econòmica. “Ens preocupa seriosament la profunditat de la ferida que el teixit econòmic ha patit a conseqüència de la pandèmia així com la fortalesa real dels comerços i empreses. Per això, els fons europeus són fonamentals per a la recuperació dels nostres sectors econòmics.

A continuació va tindre lloc la ponència “Fons europeus de reconstrucció i transformació per a empreses i comerços” a càrrec de l’assessor de programes europeus en Presidència de la GVA, Bartolomé Nofuentes. A continuació es va celebrar un debat moderat pel president del Fòrum, José Duran.

Les ajudes europees a les que poden optar les empreses i els comerços de la comarca així com les ferramentes de les que disposen per a poder arribar a elles, van ser el tema central d’aquest Fòrum que enguany ha elegit el Castell d’Alaquàs com a escenari.