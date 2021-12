El Castell d’Alaquàs ha acollit la inauguració de la que és una vegada més la trobada de fans de Lego

Connect on Linked in

L’exposició, organitzada per l’Ajuntament d’Alaquàs i l’Associació Valenciana Aficionats als Bricks de Lego (ValBrick), torna al Castell d’Alaquàs enguany amb centenars de milers de peces de Lego i un betlem que enguany ha sigut ampliat

El Castell d’Alaquàs ha acollit hui divendres 3 de desembre la inauguració de la que és una vegada més la trobada de fans de Lego amb major quantitat de peces exposades i la més extensa fins el moment de tota la Comunitat Valenciana. Sota el nom Castell Brick d’Alaquàs, es tracta d’una exposició que compta amb centenars de milers de peces de construcció distribuïdes per la Sala la Nova del monument històric i que incorpora un any més un betlem que enguany ha sigut ampliat en tamany i que anirà creixent any rere any. A la inauguració han assistit l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, el Regidor de Cultura, Fran Evangelista i el president de l’associació, Stefan van den Hoogen.

L’exposició, en la que han participat més de 30 persones membres d’aquest col·lectiu, està distribuida en sis sales amb més de 20 muntatges de temàtiques diferents. Hi podem trobar el Castell d’Alaquàs així com una representació de diferents ciutats i monuments del món. Hi ha un set dedicat al món dels llibres i la fantasia, hi ha una altra dedicada al món pirata, una secció botànica, altra centrada en Star Wars i una secció de legos tècnics. Com és habitual, es pot veure també una construcció dedicada a Harry Potter amb escenes úniques.

La mostra es pot contemplar fins al 16 de gener, de dilluns a dissabte d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. En Nadal es podrà visitar els diumenges 5, 12 de desembre i 9 i 16 de gener d’11 a 14 h i els diumenges 19 i 26 de desmbre i 2 de gener d’11 a 14 i de 17 a 20 hores. Per a visitar l’exposició, del 3 al 16 de desembre i del 10 al 16 de gener de 2021 la visita serà lliure sense cita prèvia. Del 17 de desembre del 2021 al 9 de gener de 2022 serà imprescindible disposar d’entrades amb cita prèvia. Per a l’obtenció d’aquestes entrades cal ser major de 18 anys i només es podran obtindre sis entrades per persona. Serà obligatori l’ús de mascareta per a accedir al recinte així com respectar la normativa establida i la distància de seguretat.

A més de l’exposició es duran a terme dues jornades de tallers de construcció ràpida els dies 11 i 18 de desembre que tindran un preu de 3 euros i una durada de 30 minuts. Per a participar en el taller és necessari realitzar inscripció prèvia i a la finalització es podrà realitzar una visita a l’exposició. L’edat de participació està compresa entre els 5 i 16 anys i cada persona adulta podrà inscriure a un màxim de sis menors.

Per tal d’accedir a l’exposició en les dades en què es necessita reserva així com per a participar en els tallers, és necessari inscriure’s prèviament de manera en línia a través de l’aplicació www.alaquas.org/entradas o a través del telèfon 661 956 581 contactant amb el Departament de Cultura en horari de dilluns a divendres d’11 a 14 h i dijous de 16.30 a 19 h. Per a obtindre les entrades cal ser major de 18 anys i només es podran obtindre sis entrades per persona.

Cal destacar que per tal de respectar les normes per a fer front al Covid-19, serà obligatori l’ús de mascareta per a accedir al recinte així com respectar la normativa establida i la distància de seguretat.