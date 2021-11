El Castell d’Alaquàs va acollir el lliurament dels premis del sorteig organitzat per l’Associació de Comerciants d’Alaquàs

Connect on Linked in

CAdA ha repartit en aquesta campanya un total de 4.000 euros distribuïts en 20 targetes de 200 euros cadascuna

El Castell d’Alaquàs va acollir ahir dimarts 2 de novembre el lliurament dels premis del sorteig organitzat per l’Associació de Comerciants d’Alaquàs amb motiu del 25 d’octubre, Dia del Comerç Local. En l’acte van estar presents l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura, la Regidora de Comerç, Sandra Conde, el Regidor de Cultura, Fran Evangelista i la presidenta de CAdA, Susana García.

En les intervencions, l’Alcalde d’Alaquàs va felicitar l’associació per ser “una entitat activa i per contribuir amb el seu treball amb els beneficis i els avantages que ofereix el comerç local des del punt de vista econòmic, social i mediambiental”. Per la seua banda, la presidenta de l’associació local va donar les gràcies a totes les persones per continuar comprant a Alaquàs “fins i tot en els moments més durs” i va voler dedicar unes paraules a la seua antecessora en el càrrec, Flori Martínez, “pel seu treball i per enfrontar-se a l’etapa més dura de l’associació viscuda fa uns mesos arran de la pandèmia”.

A continuació es van lliurar els premis de les 20 targetes de 200 euros cadascuna a les persones guanyadores. En aquesta campanya de fidelització organitzada per l’Associació de Comerciants d’Alaquàs CAdA amb la col·laboració de l’Ajuntament d’Alaquàs s’han regalat un total de 4.000 euros que revertiran en compres en els comerços locals adherits a l’associació.