El Castell d’Alaquàs va acollir la conferència “Pornografia i Violència Sexual”

Aquesta parella de comunicadores es dediquen a la divulgació i formació feminista i són especialment conegudes pels seus treballs en xarxes socials

El Castell d’Alaquàs va acollir ahir dilluns 13 de desembre la conferència “Pornografia i Violència Sexual”, una xarrada on es van abordar temes de gran repercussió social i que són de gran importància per donar a conéixer entre la ciutadania i continuar sensibilitzant la població sobre l’erradicació de la violència de gènere en totes les seues formes. A la xarrada van assistir l’Alcalde d’Alaquàs, Toni Saura i la Regidora d’Igualtat, Elena Álamo.

Les convidades van iniciar la seua intervenció introduint la importància de diferenciar entre els conceptes de sexe i gènere que sovint es mesclen i creen confusions entre la ciutadania. Les activistes van destacar que el gènere és l’entramat social i cultural que fa que els homes i les dones siguen percebuts d’una determinada manera i per tant, influeix en la seua percepció.

A través d’ells es transmeten les creències i els valors socials vinculats a ser home o dona.

A continuació es va repassar la influència que té la pornografia en la construcció de la masculinitat com a consumidora de prostitució així com l’impacte que té en les relacions sexuals entre homes i dones. En aquest sentit, van alertar de com s’està normalitzant aquesta violència en les relacions i com ha descendit l’edat de consum de pornografia entre el públic jove amb accés a este tipus de contingut a partir dels 8 anys.

Per a concloure, les activistes es van mostrar partidàries de l’abolició del gènere i de la prostitució a través de campanyes de sensibilització a la població i de polítiques educatives i socials per a promoure la igualtat.

Towanda Rebels, Zua Méndez (Madrid, 1985) i Teresa Lozano (Madrid, 1986), són dues dones comunicadores, artistes, escriptores i activistes feministes que es dediquen a la divulgació i la formació feminista i són especialment conegudes pels seus treballs en xarxes socials.