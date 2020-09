El Castell de Cullera resistix davant la pandèmia

Connect on Linked in

La fortalesa rep vora 4.000 visitants a l’agost, una xifra millor de l’esperada

El Castell de Cullera ha aconseguit resistir a la pandèmia de la Covid-19 i el seu nombre de visites ho corrobora. Quasi 4.000 persones han visitat la fortalesa este mes d’agost.

Tot i que les xifres representen una caiguda de més de 1.000 persones respecte a les estadístiques de l’any passat, on fou visitat per 5.400 persones, des del consistori s’assegura que els resultats han estat millors dels esperats i són unes dades més que acceptables tenint un compte la situació actual.

Per a la regidora de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Cullera, Amparo Jover, això demostra que el «Castell de Cullera és el monument de referència a la Ribera i es convertix en una parada obligatòria per als nostres turistes».

A més, la majestuositat de la seua construcció, les rutes històriques, albergar en este mateix espai el Museu Municipal d’Història i Arqueologia o el Cicle de Tango al Castell també han suposat un atractiu més per als visitants del municipi.

Jover també ha destacat que «l’esforç per garantir la màxima seguretat en este patrimoni emblemàtic de la ciutat ha fet que siga també un dels motius pels quals hem aconseguit esta gran afluència de visitants». Esta aposta per la seguretat també ha suposat que recentment el Castell de Cullera haja obtingut el certificat de bones pràctiques avançades per part del SICTED, de la Secretaria d’Estat de Turisme, per a la reducció del risc de contagi per coronavirus.

Donada la situació actual, i sent la seguretat un dels factors clau per a atraure al turisme, l’Ajuntament de Cullera continuarà treballant en l’aplicació d’accions que mantinguen a Cullera en el seu estatus de destí segur.

Horari

Durant tot el mes de setembre pot visitar-se als matins en horari de 10 a 13 hores i de vesprada de 17.30 a 20.30 de dimarts a diumenge.

Caràcter llegendari

El Castell de Cullera, una construcció de l’època califal, és un monument emblemàtic local situat en l’alt del cim de la muntanya i està declarat Bé d’Interés Cultural. A més, té un caràcter llegendari ja que en la reconquesta cristiana el Rei Jaume I no el pogué conquistar i va desistir després d’intentar assaltar-lo.