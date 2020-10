El CB Maristes Algemesí comença la lliga amb empat davant el CB Mislata (22-22)

El Maristes Algemesí entrenat per Eduardo Palomar, que s’estrenava en el Grup E de la Primera Divisió Estatal Masculina dissabte passat, va aconseguir sumar un empat en un partit molt igualat davant un rival que va jugar un gran partit i que va posar les coses molt difícils als locals. El partit va ser disputat, amb dos conjunts ben situats sobre la pista i realitzant un joc dinàmic i pràctic. Els riberencs van començar el partit millor, dominant quasi tota la primera part i fruit d’això aconseguien prendre avantatge en el marcador. No obstant això, el Maristes no va aconseguir enlairar-se en l’electrònic i solament va obtindre una diferència màxima de tres gols, fet que va aprofitar el conjunt visitant per a no perdre-li la cara a la trobada en cap moment. Amb resultat de 10-8 per als locals s’arribaria a l’equador del partit. En la segona part, el conjunt visitant va pujar un punt en la seua intensitat i va fer un pas cap avant fins a aconseguir empatar, fins i tot donar-li la volta al marcador. El Maristes no es rendia i continuava intentant-ho fins a tornar a donar un colp sobre la taula, aconseguint una nova remuntada per a posar-se per davant en el lluminós. En els últims minuts es va veure un intercanvi de gols que va acabar en un empat a 22. Edu Palomar va destacar la bona faena del seu equip: “Hem estat molt bé en defensa. Amb aquestes sensacions i una mica més d’encert en atac estic segur que gaudirem d’una gran temporada”, va afegir.

CB Maristes Algemesí 22- CB Mislata

CB Maristes Algemesí – Vicente Botella (1 gol), Vicent Tormo (2), Carlos García, Rafael Adam (3), Alejandro Tormo (1), Pau Sales (1), Carlos Miquel (4), Carlos Esquer (4), Guillem Adam, Aarón Bosch, Arturo Girbés (2), Raúl Gascó (2), Gerardo Borrás (1) i José Carlos Moreno (1).

Entrenador: Eduardo Palomar

CB Mislata – Gonzalo Sánchez (1), Alejandro Santomé, Tomás Encinas (3), Vicente Ferrer, Xavier Furió, Arturo Nácher (2), Rubén Idáñez, Aleks Lawrukiewicz, César Clemente (1), Raúl Roque, Anselmo Cano, Jorge Ferrer, Adrián Sánchez (1), Sergio Murcia (7), Diego Roque i Jordy Alejandro Mera (7)

Parcials cada cinc minuts: 3-2; 6-3; 7-6; 8-7; 8-7; 10-8 (descans); 12-11; 14-13; 15-16; 17-18; 20-19; 22-22(final).

Àrbitres: Álberto Cost Torralba i Francisco Cost Torralba

Estadio: Pavelló 9 d’Octubre (Algemesí)