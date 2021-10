El CCCC aporta noves eines de suport a la cultura a través d’un llibre sobre innovació

Connect on Linked in

Innovación desde el museo. Ensayos sobre emergencia cultural’ es llançarà el 8 de novembreVint professionals del sector cultural reflexionen sobre l’adaptació de la programació museística per l’emergència sanitària

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) llançarà el 8 de novembre el primer títol de la seua nova línia editorial de pensament contemporani. Inicia la col·lecció abordant la resposta del museu a la crisi sanitària provocada pel coronavirus des de març de 2020.

‘Innovación desde el museo. Ensayos sobre emergencia cultural’ està coordinat per la crítica d’art Marisol Salanova i el director del Consorci de Museus i director del CCCC, José Luis Pérez Pont. Recull 20 perspectives sobre el museu i el centre d’art com una cosa més que una plataforma de continguts, quan les condicions requereixen un tancament al públic o una sobtada reorientació de la seua programació a través de nous mitjans, tal com ha ocorregut a causa de la pandèmia del coronavirus.

Per a agents culturals i institucions aquest any i mig de pandèmia ha marcat un abans i un després en el sector. La COVID-19 va obligar a repensar estratègies i generar continguts adaptats al confinament i la posterior desescalada cap a una nova normalitat.

La publicació convoca una sèrie de veus expertes per a tractar diferents aspectes relacionats amb aquesta problemàtica: els vincles entre museu i sostenibilitat, cinema, arquitectura, residències artístiques, domesticitat del centre d’art com a lloc quotidià per al pensament, les cures, la infància, les famílies diverses, l’espai per a amplificar la veu de col·lectius en risc d’exclusió com a lloc segur i, especialment, les narratives transmèdia.

Marisol Salanova assenyala que “l’objectiu del llibre és ser un full de ruta per a altres espais culturals, artistes i el mateix públic en situacions d’emergència com la que hem viscut amb la pandèmia, en la qual el CCCC ha generat continguts adequats per a situacions límit”. “El llibre vol transmetre la hibridació entre les coses presencials i les virtuals que ha arribat per a quedar-se i com ha sigut possible avançar en democratització cultural”, ha afegit.

Per la seua banda, Pérez Pont apunta que “és una obra pionera perquè de moment no hi ha altres centres que hagen publicat una investigació semblant a aquesta, que recorre les diferents iniciatives que ha dut a terme el CCCC per a poder acostar la cultura a la ciutadania en un moment en què era més necessària que mai”.

José Luis Pérez Pont, també coordinador de la publicació, explica que aquesta adaptació de la programació, en la qual les noves tecnologies han jugat un paper clau, “ha demostrat la capacitat de transformació social que té la cultura en activar nous ressorts des del museu”.

20 autors i autores

‘Innovación desde el museo. Ensayos sobre emergencia cultural’ es basa en l’experiència del coronavirus i les múltiples respostes sorgides des del museu. És una publicació del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), editada per la Generalitat i distribuïda per LLIG.

Amb fotografies de Juan Ramón Peiró i disseny de Dídac Ballester. Hi escriuen: María Acaso, Carmen Buelohá, Paula Cabaleiro, Jorge Carrión, Florencia Claes, Mario Colleoni, Jordi Costa, Marilena de Chiara, Luis Deltell, Blanca de la Torre, Rocío de la Villa, Fernando Gómez de la Cuesta, Semíramis González, Ignacio Granero, María Llopis, Pati Núñez, Regina Pérez Castillo, José Luis Pérez Pont, Magda Polo i Marisol Salanova.

El llibre ens invita a pensar el museu o el centre d’art contextualitzat en un procés continu de transformació de les consciències, les ciutats i les societats. Amb intenció de sumar i aportar eines que afermen el present per a construir el futur d’un sector tan castigat com resilient.