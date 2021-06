El CCCC presenta el #VihsiblesFestival amb orgull i sense prejudicis

Connect on Linked in

El Comité Antisida de València i el Centre del Carme organitzen la quarta edició de l’esdeveniment cultural per la visibilitat de la salut sexual, el VIH i la diversitat

Amb accés gratuït, aquest dilluns s’obri la reserva anticipada d’entrades en la web del CCCC per a les dues sessions, a les 18.30 i a les 21.30, reservant-se un percentatge reduït per a taquilla

El Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) ofereix el pròxim 2 de juliol una nova edició del Vihsibles Festival, una iniciativa organitzada per Comité Antisida de València i el CCCC, que s’ha convertit en un acte de reivindicació de la diversitat sexual i de gènere de referència a la ciutat de València, en el context de l’Orgull LGTBI+.

El director del CCCC, José Luis Pérez Pont, ha assenyalat que “un any més el CCCC se suma al mes de l’Orgull LGTBI+ amb el Vihsibles Festival. Sorgit fa tres anys en el marc de la nostra convocatòria Altaveu per a projectes d’inclusió i cohesió social, el Vihsibles Festival és una proposta innovadora de visibilització que celebra la diversitat des del respecte i amb sentit de l’humor”.

Per la seua part el Comité Antisida de València, amb aquesta proposta lúdica i gratuïta, busca visibilitzar la salut sexual i el VIH des d’una perspectiva preventiva, inclusiva i transformadora per a les persones.

En la seua quarta edició consecutiva, el Vihsibles Festival compta en la seua programació amb artistes de reconeguda labor artística i activista de tot l’Estat espanyol.

Amb una programació ‘non stop’ de 18.00 a 23.30 h, respectuosa amb les mesures protocol·làries contra la COVID-19, el claustre gòtic del CCCC comptarà amb les actuacions de Supremme de Luxe, artista drag madrilenya, presentadora de l’acabat d’estrenar i popular ‘reality’ d’Atresmedia ‘Drag Race Spain’; la fusió funk, soul, fumba i trap de Ketekalles, col·lectiu català de música urbana i feminista.

Volante de la Puebla, grup sevillà de performance electrofolk, representarà, per primera vegada València, la seua proposta escenicomusical de revisió de la cultura popular andalusa, i també valenciana.

Estaran també en el Vihsibles Festival Sil de Castro, actriu i còmica valenciana, col·laboradora del programa d’RNE ‘Tarde lo que tarde’ i codirectora del xou feminista del monòleg còmic ‘Calladitas estáis más guapas’, i Laura Corbacho, artista extremenya i activista trans, recentment coneguda per la seua participació en sèries com ‘Paquita Salas’, ‘Valeria’ o ‘Veneno’.

Vihsibles Meets Vogue, ball urbà contra l’estigma, és una proposta conformada per cinc ballarins independents establits a Alacant i València (Bastian Hurrycane, Ororo Ebony, Cali The Mango, Toti The Kunt i Ariel) que es trobaran en exclusiva en el Vihsibles Festival amb una proposta de recuperació de la cultura ‘ballroom’ on recrearan el moviment afrollatí i ‘queer’ que es va convertir en canal de lliure expressió i reivindicació dels cossos dissidents en la Nova York dels setanta i huitanta.

La gala estarà conduïda per la vedet contemporània Liz Dust, diva del dia i de la nit valenciana.

Com cada any l’accés al festival és gratuït. Aquest dilluns s’obri la reserva anticipada d’entrades en la web del CCCC per a les dues sessions, a les 18.30 i a les 21.30 hores, reservant-se un percentatge reduït per a la taquilla, amb entrada lliure, fins a completar l’aforament (més informació en www.consorcimuseus.gva.es).