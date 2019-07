El CEIP Orba d’Alfafar participa en la trobada Erasmus +: Experiències a la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

La jornada, que es va celebrar a l’Auditori Municipal de Paiporta el dimarts 2 de juliol, va acollir les experiències de centres educatius de municipis com Alfafar, Benetússer, València o Picassent entre altres.



El CEIP Orba d’Alfafar va presentar el seu projecte europeu Ca101 que amb el títol “Bona convivència en contextos multiculturals” cerca millorar la convivència en el centre i fer del pati un espai coeducatiu i d’aprenentatge.

El CEIP Orba d’Alfafar va participar dimarts passat en la trobada “Erasmus +: Experiències a la Comunitat Valenciana” que es va celebrar a l’Auditori Municipal de Paiporta. En aquesta jornada van participar diferents centres de municipis valencians com Alfafar, Benetússer, València, Picassent, Albal, Sedaví o Manises compartint les seues experiències i projectes de caràcter inclusiu.

Per part seua, el centre educatiu d’Alfafar va presentar el seu projecte europeu Ca101, que porta per títol “Bona convivència en contextos multiculturals”. Una iniciativa que té com a objectiu millorar la convivència en el centre, fer del pati un espai coeducatiu i d’aprenentatge i millorar la competència en llengua anglesa tant del professorat com de l’alumnat.

Fins al moment, s’han dut a terme diferents experiències de mobilitat per part del professorat a països com Regne Unit, Suècia o Finlàndia per a fer cursos estructurats visitant diferents escoles de característiques similars al CEIP Orba. Això amb l’objectiu d’enriquir les seues pràctiques i fer de l’Orba un centre de referència en convivència, coeducació i innovació pedagògica.

En aqueix sentit, Dessirée Gimeno, coordinadora del projecte, i Natividad Fajardo , directora del CEIP Orba, van ser les encarregades d’acostar als assistents la seua experiència en una de les ponències d’aquesta jornada. Durant la xarrada, les dues educadores van explicar les línies més importants que han fet del projecte un reeixit conjunt de bones pràctiques.

El programa Erasmus +, impulsat des de la Conselleria d’Educació, engloba totes les iniciatives d’educació, formació, joventut i esport i cerca desenvolupar la dimensió internacional de l’activitats juvenils així com potenciar el paper dels treballadors i les organitzacions en l’àmbit de la joventut com a estructures de suport per als joves, entre altres objectius.