El cementeri d’Alzira amplia l’horari des de hui 1 de juny

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

L‘horari per a visites passa a ser de 9 a 14 i de 16 a 19 hores

Després d’un parell de setmanes amb un horari reduït per a visites al cementeri a partir d’este dilluns 1 de juny es modifica i amplia. Entrem en la fase 2 de la desescalada, i l’horari queda establit en les següents franges: de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores, tots els dies de la setmana.



Cal recordar que no hi ha que descuidar el protocol marcat pel Ministeri de Sanitat quan accedim al recinte:



-S’han senyalitzat l’entrada i eixida, així com els recorreguts a seguir per tal de poder mantindre la distància social de 2 metres i evitar aglomeracions.



-Utilització de mascareta mentre realitzem la visita al cementeri.



-Grups màxim de 25 persones per a enterraments.



El servei d’autobús al cementeri es reprèn des d’este dijous 4 de juny, amb el seu horari habitual, eixida a les 16 hores des de la plaça del Regne, i tornada des del cementeri a les 17.15 hores.



Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans, sol·licita a la ciutadania “l’estricte compliment de les mesures higièniques, sanitàries i socials quan realitzem la visita al cementeri municipal, només així aconseguirem seguir guanyant terreny a la pandèmia de la Covid-19”