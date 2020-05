El Cementeri Municipal d’Almussafes reobri les seues portes amb estrictes mesures de seguretat

Des de hui, dilluns 25 de maig, torna a estar disponible el Cementeri Municipal d’Almussafes. Després del tancament provocat per la crisi sanitària del Covid-19, l’Ajuntament de la localitat reobri les seues portes perquè la ciutadania puga visitar als seus familiars difunts i ho fa, tal com estableix la normativa, aplicant estrictes mesures de seguretat. A més de ser obligatòries les mascaretes i la distància física entre persones, en l’entrada del recinte s’ha instal·lat un punt higiènic, pel qual s’haurà de passar per a fer ús de gel hidroalcohòlic.



Tan sols podran romandre a l’interior de manera simultània un total de 25 persones i en cas de celebrar-se un enterrament, la infraestructura tancarà i restringirà l’accés a un màxim de 15 assistents a la cerimònia. La Regidoria de Cementeri, coordinada per l’edil Paqui Oliver, ha col·locat un cartell a la porta per a informar de tots aquests canvis, que s’aniran modificant en funció de la fase de la desescalada en la qual ens trobem. Les visites podran realitzar-se en l’horari utilitzat a l’estiu (de dilluns a dissabte de 10 a 13 h i de 16 a 19 h i diumenges i festius de 10 a 13 h).



“A poc a poc tornem a la normalitat, amb cautela, però reprenent activitats que havíem hagut de deixar aparcades, com la visita als nostres essers estimats en el cementeri. Des de l’Ajuntament reprenem el servei i recordem la importància de complir les normes, perquè és la millor manera que tot vaja millorant”, afirma Oliver, qui ha anunciat també la dotació d’una cadira de rodes perquè les persones amb problemes de mobilitat puguen desplaçar-se per l’interior d’aquest espai amb major facilitat. “Nombrosos veïns i veïnes ens ho havien sol·licitat i hui ja podem dir que està disponible”, ha comunicat.



Relacionats