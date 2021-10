El centenari del Gran Teatre inspira la nova edició del concurs de redacció juvenil en valencià que impulsa el Serval d’Alzira

Connect on Linked in

Enguany es crea una categoria perquè puga participar l’alumnat amb adaptació curricular i d’educació especial

Les redaccions es faran a cada centre educatiu i el termini de presentació es tancarà el 16 de novembre

«Històries per a representar… S’alça el teló!» és el lema de la cinquena edició del Concurs de Redacció Juvenil en Valencià que organitza l’Ajuntament d’Alzira a través del Servei de Promoció i Ús del Valencià. El regidor de Cultura, Alfred Aranda, ha visitat hui el CEIP Lluís Vives, l’IES La Murta i el Col·legi La Purísima per a presentar esta nova convocatòria i lliurar els fullets amb les bases del certamen, que es distribuiran per tots els centres educatius de la ciutat. Amb ell han estat, com a representants del Serval, Andrea Maravilla i Rosalia Felipe.

El centenari del Gran Teatre inspira l’edició de 2021, i per això s’anima a l’alumnat perquè presenten textos amb to teatral i que puguen ser adaptats per a la seua representació sobre l’escenari, indica Aranda. Es poden presentar textos teatrals, amb personatges, diàlegs i acotacions, o redaccions: «La idea era demanar textos teatrals, però és un gènere més complicat per a l’alumnat i que necessita un treball previ per part dels docents, així que hem optat per deixar-ho al criteri dels participants i demanar històries que puguen transformar-se en textos teatrals i, una vegada decidides les obres guanyadores, valorarem si les compartim amb La Tarumba i es poden convertir en obres de teatre», explica el regidor.

Enguany s’ha creat una nova categoria «per a possibilitar la participació de l’alumnat amb adaptacions curriculars i dels centres d’educació especial», en resposta a la demanda existent, anuncia el regidor. En total hi ha 5 categories: per a 1r i 2n d’ESO, per a 3r i 4t d’ESO, per a Batxillerat, Escola d’Adults i Cicles Formatius, per a 5é i 6é de Primària i per a alumnat amb ACIS i de centres d’Educació Especial. Podran participar en el concurs tots els escolars matriculats en col·legis i instituts d’Alzira dels nivells que s’indiquen en les cinc categories. El termini per a la presentació dels textos és el 16 de novembre.

Cada una de les categories tindrà un primer premi, que serà un ordinador portàtil, un segon premi, que serà una tauleta tàctil gran, i un tercer premi, una tauleta tàctil xicoteta. I la nova categoria tindrà un únic premi, que serà una tauleta tàctil gran. Tots els premiats rebran, a més, un llibre. El lliurament dels premis es realitzarà en un acte públic que se celebrarà el 10 de desembre de 2021, a la vesprada, al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Alzira. Els treballs que obtinguen el primer premi de cada categoria seran publicats en les xarxes socials de l’Ajuntament d’Alzira i d’ Alzira Ràdio.

Els textos presentats hauran d’estar redactats en valencià, ja que un dels objectius d’este concurs és «la normalització del valencià en la nostra població i, més especialment, entre la joventut». Per este motiu, una de les iniciatives del Serval és la convocatòria del Concurs de Redacció Juvenil en Valencià. L’alumnat haurà de presentar les redaccions en la Secretaria del seu centre educatiu i seran estos els encarregats de presentar-les en el Registre General de l’Ajuntament d’Alzira.