El Centre Cultural la Beneficència acull fins al diumenge l’exposició sobre Amparo i José Iturbi

La mostra, comisariada per la professora Inés Sevilla, aprofundeix en l’etapa americana d’aquests germans valencians, famosos intèrprets de piano i que donen nom als premis de la Diputació

Podrà visitar-se fins al diumenge 29 de setembre i a més d’aportar aspectes biogràfics menys coneguts, inclou materials inèdits per al públic valencià

L’exposició ‘Iturbis’ s’ha presentat aquest dilluns, 23 de setembre, a la Sala 2 del Centre Cultural La Beneficència, un espai amablement cedit pel Museu Valencià d’Etnologia per a contribuir a la difusió dels nostres referents musicals.



Aquesta mostra recopila per primera vegada tota una sèrie de documents personals al voltant dels germans Amparo i José Iturbi, dos dels més famosos intèrprets de piano nascuts a la ciutat de València. L’exposició podrà visitar-se fins el diumenge 29 de setembre.



La diputada delegada dels premis Iturbi, la també regidora de Cultura de l’Ajuntament, Glòria Tello, ha donat obertura a aquesta primera exposició sobre els germans Iturbi: “un intent d’acostament seriós a la figura dels germans Iturbi. José Iturbi, excel·lent músic que dóna nom als premis internacionals de piano de la Diputació, però també Amparo Iturbi, la seua germana, i un puntal imprescindible en la carrera que junts van desenvolupar a Amèrica”, ha explicat Tello.



Un treball minuciós que ha sigut possible gràcies a la professora i comissària de l’exposició Inés Sevilla, qui ha pogut indagar en aquells aspectes biogràfics dels Iturbi menys coneguts. Per a això, Sevilla s’ha acostat durant diverses setmanes als Estats Units i ha pogut estrényer el cércol a la ingent informació sobre els Iturbi en la seua etapa americana. La recopilació de materials que apareixen en aquesta mostra és inèdita per al públic valencià en la seua major part.



Prestataris i concerts

Al costat de la diputada Glória Tello i la comissària de l’exposició, Inés Sevilla, ha estat present el nét d’Amparo Iturbi, Robert O’Sullivan, qui ha volgut aportar part de la documentació gràfica de la família Iturbi. Un altre prestatari imprescindible per a realitzar la mostra ha sigut l’Arxiu del Palau de la Música, on es conserven benvolguts materials vinculats als Iturbi.



La mostra ‘Iturbis’ coincidirà en el temps amb la setmana forta dels diversos actes commemoratius, com són els concerts que se celebraran entre els dies 24 i 28 en diverses sales de la ciutat de València, amb una selecció d’artistes que han discorregut per aqueixes primeres edicions dels Iturbi. També un cicle de conferències analitzarà en profunditat la vida i obra d’aquests dos germans units pel piano. La intenció d’aquests debats és la d’anar recopilant materials i col·laboracions per a una edició biogràfica dels Iturbi en forma d’estudi, que veurà la llum en el termini de poc més d’un any.



El dia 28 es tancaran els actes amb una emotiva gala de clausura en el Teatre Principal, conduïda pel grup Cashalada i on el protagonista, com no podria ser d’una altra forma, serà el piano.



La Diputació de València va constituir en 1981 el Primer Premi Internacional de Piano José Iturbi, en la modalitat de concurs. Un premi amb caràcter bianual que ha arribat en la passada edició de 2017 a celebrar les seues vint edicions. Així, el Àrea de Cultura ha considerat oportú celebrar una edició especial commemorativa i fora de l’habitual concurs, per a poder centrar-se en la rememoració d’aquests germans pianistes de fama universal.



En el cas de José Iturbi, el seu nom apareix vinculat a importants espais de la ciutat, com el conservatori José Iturbi o la principal Sala del Palau de la Música. No obstant això, tal vegada pel fet que l’obra musical i interpretativa dels Iturbi va discórrer en la seua plenitud als Estats Units, queda un llarg i enriquidor treball per fer en la difusió d’aquestes dues figures cap al públic valencià.