El Centre de Formació de Persones Adultes de Paiporta inicia el segon període de matrícula

Després de l’estiu s’obri novament el procés de matriculació en la seua ampla oferta formativa

El Centre de Formació de Persones Adultes (CFPA) de Paiporta reprèn la matriculació en els diferents cursos i tallers per al curs 2019-2020. Des de hui i fins el proper divendres 13 de setembre les persones interessades poden matricular-se en els diferents cursos i tallers.

Per a aquest exercici continuen els cursos de l’habitual formació bàsica: alfabetització, neolectors, educació de base i Graduats en Educació Secundària (GES); cursos d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys i a cicles de formatius de grau superior (CFGS) o Espanyol per a Estrangers. L’Associació d’Alumnes del CFPA també ofereix els seus habituals tallers de Patchwork.

En total, el centre ofereix deu tallers dividits en 24 grups, cinc cursos de formació bàsica i diferents grups d’anglès a l’aulari de l’Escola Oficial d’Idiomes. Al voltant de 600 persones formen part de l’alumnat del CFPA de Paiporta.

Pilates es convertix en un dels taller més sol·licitat entre les persones usuàries, com també el taller de Pintura, que podria ampliar la seua capacitat de tres a quatre grups. Ambdues activitats veuran desplaçada de manera provisional la seua tradicional ubicació, a la sala multiusos del Poliesportiu Municipal, a un nou emplaçament, encara per determinar, durant els treballs de millora d’aquest espai. També Fotografia figura entre un dels tallers més concorreguts, i enguany contarà amb un nou grup de nivell avançat de vesprada.

Així mateix, està previst que es reprenguen els grups de conversa i intercanvi cultural Rogles de Babel, iniciativa de la regidoria d’Educació, que ha tingut bona acollida. S’han constituït grups d’anglès, francès, italià i àrab que es pretén que continuen durant el nou curs.

L’horari d’atenció i matrícula serà de 9.30 a les 13.30 hores, al mateix centre, situat en la tercera planta del Centre Cultural, al Carrer Doctor López Trigo sense número. L’activitat educativa començarà el dia 17 de setembre en el cas de la formació bàsica i dels cursos. Mentres, els tallers donaran inici l’1 d’octubre.

El preu de matrícula als cursos i a la formació bàsica és de 10 euros per a tot l’any; així mateix, els preus dels tallers podran tindre una bonificació del 25% o 50% de la matriculació per a aquelles persones que pateixen dificultats econòmiques, excepte els tallers de l’Associació d’Alumnes).

Tota l’oferta formativa del centre es pot consultar en el següent enllaç.