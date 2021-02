El Centre de Participació Ciutadana de l’Ajuntament d’Alzira aborda la COVID-19 des de l’acció amb els més vulnerables

Connect on Linked in

L’Ajuntament d’Alzira, des de l’Àrea de Serveis Socials i Inclusió Social, porta endavant el Projecte RIU, projecte de promoció de salut en barris en situació de fragilitat, impulsat pel Centre de Salut Pública d’Alzira, la fundació d’investigació i FISABIO, un estudi d’investigació sobre l’impacte i conseqüències de la pandèmia provocades per la Covid’19 en població vulnerable en els Ajuntaments d’Alzira i d’Algemesí.

Actualment l’equip investigador, integrat per 7 veïnes d’Alzira i Algemesí de diferents procedències culturals i que han estat formades per a la seua capacitació pel personal tècnic i Agents de Salut de Base Comunitària (ASBC) del projecte RIU, treballen en una investigació-acció participativa.

“Des de serveis socials seguim apostant per este programa que enguany s’adapta a la problemàtica actual. Projecte RIU porta desenvolupant-se a Alzira 10 anys i sempre tracta de fer front a una problemàtica sanitària des del punt de vista d’acció comunitària, en este cas hem treballat per a poder donar informació i formació sobre la COVID i les maneres de previndre-la, especialment als entorns més vulnerables” ha explicat la regidora, Marina Mir.

El seu treball consistix a realitzar entrevistes en profunditat, grupals i individuals de manera presencial i telefònica per prevenció, a 60 veïnes i veïns dels barris de L’Alquerieta d’Alzira i del Raval d’Algemesí. Per a portar a terme la seua tasca tenen en compte diversos paràmetres demogràfics, sexe, edat (adolescència, mitjana edat i majors de 60 anys) i la procedència cultural (espanyola, espanyola d’ètnia gitana i magrebina).

A partir dels resultats de les entrevistes, es dissenya un taller de prevenció de la COVID adaptat a les particularitats (basada en evidències) de cada grup d’edat i cultural i que incorpora l’enfocament de gènere. El taller està compost per activitats grupals participatives en les quals es treballa informació, percepció de risc i gravetat, norma subjectiva, avantatges i inconvenients de les mesures de prevenció, inclosa la vacuna, motivació en l’adopció de pràctiques preventives i la negociació de les mateixes en l’entorn familiar i social.

El taller s’oferirà el mes de març als serveis públics i entitats per a la inclusió social de tots dos municipis i serà dirigit per les agents de salut de l’equip investigador. El material didàctic dels tallers estarà disponible per a la seua utilització per altres agents socials interessats.

Coneixem les pràctiques que hem d’evitar i les que podem adoptar per a previndre la transmissió del coronavirus. Així i tot, costa incorporar-les de manera sistemàtica a la nostra vida diària. Conèixer les raons per les quals les persones tenim dificultats per a seguir les mesures de prevenció de la COVID establertes per les institucions sanitàries és clau per a promoure canvis en la nostra manera d’actuar que ens permeten conviure amb aquest virus sense posar en risc les nostres vides. Sabem que les causes que expliquen la nostra manera de procedir poden ser molt diferents segons l’edat que tinguem, els mandats de gènere que ens impregnen, la classe social a la qual pertanyem o les creences i valors del nostre grup cultural de referència, entre altres, entenent el binomi salut – malaltia com un procés dinàmic i no com un estat estàtic d’individu sa i/o malalt.