El Centre de Salut Pública d’Alzira prevé el tabaquisme entre els escolars de la Ribera

L’IES 9 d’Octubre de Carlet ha resultat finalista en el concurs europeu de Classes Sense Fum

El Centre de Salut Pública (CSP) d’Alzira ha entregat, este matí, un premi a l’IES 9 d’Octubre de Carlet per haver quedat finalista amb accèssit en el concurs europeu Classes Sense Fum, organitzat en el marc de la celebració del Dia Mundial Sense Tabac, que es commemora hui, 31 de maig.

El curtmetratge premiat, amb el lema “Fumar mata” ha estat realitzat per l’alumnat de 1r de l’ESO de l’institut premiat.

A l’acte de lliurament han assistit el director del Centre de Salut Pública d’Alzira, José Añó; l’adjunta a la Direcció d’Infermeria d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Ribera, Mariví Verdeguer, i l’alcaldessa de Carlet, Mª Josep Ortega.

D’àmbit europeu, l’objectiu d’este concurs és el de reforçar el caràcter voluntari de la decisió de no fumar, amb el compromís de tota la classe de donar-se mutu suport i augmentar la seua autoconfiança, “aprenent a dir que no i a defensar-se de les pressions que s’exerceixen sobre els joves des de diferents àmbits perquè fumen”, ha assenyalat el director del CSP d’Alzira.

Així, cada classe participant havia de realitzar un curtmetratge preventiu del tabaquisme, amb l’objectiu de previndre o retardar l’inici al consum de tabac, potenciar les habilitats escolars per a mantindre’s com no fumadors i reforçar les accions preventives sobre el tabaquisme realitzades prèviament a l’aula.

L’alumnat participant en el concurs signa un compromís pel qual ha de mantindre’s sense fumar durant el temps que dura la competició.

En este sentit, l’adjunta a la Direcció d’Infermeria del Departament de Salut, Mariví Verdeguer, ha agraït als escolars l’esforç realitzat i els ha traslladat “la confiança que, des de les institucions sanitàries, tenim en els més joves per a fer de la societat futura, una societat més saludable”.