El Centre de Tecnificació del Circuit Ricardo Tormo convoca les beques per al curs 2021-22

El CETDM és l’únic centre de tecnificació esportiva del motor a Espanya

Els pilots podran optar per primera vegada a beques academicoesportives i a beques només esportives

El Centre de Tecnificació del Circuit Ricardo Tormo ha convocat les beques per a participar en el curs 2021-2022 en els seus programes de formació per a joves pilots d’automobilisme de velocitat.

Per primera vegada s’ofereixen no solament beques academicoesportives per a ajudar els pilots a compaginar la seua formació esportiva amb la seua formació acadèmica, a més, es posa damunt de la taula un programa de tecnificació exclusivament esportiu en règim extern, de manera que els pilots no hauran de residir al Centre Educatiu de Cheste i podran tindre el suport del CETDM dins d’un programa d’entrenaments tècnics, físics i psicològics.

Els requisits per a accedir als programes de tecnificació estan expressats en la convocatòria de les beques, que estan destinades a pilots amb llicència federativa en vigor i avalats pel seu palmarés i el seu projecte esportiu. Els interessats han de presentar les sol·licituds abans del 25 de març en el cas de les beques esportives i del 30 d’abril per a les academicoesportives.

S’ofereixen un total de huit places destinades a tecnificar els millors pilots nacionals, respectant el 50 % de les beques als pilots de la Comunitat Valenciana. Totes les beques tindran una duració de dos anys.

Entre els sol·licitants, que han d’enviar les seues propostes al CETDM o a la Real Federació Espanyola d’Automobilisme, es realitzarà una preselecció dels millors pilots, que hauran de passar per unes proves físiques i unes proves de kàrting en les instal·lacions del Circuit Ricardo Tormo abans de ser admesos en els programes de tecnificació del CETDM.

Aquestes proves seran avaluades per un comité del Centre de Tecnificació del Circuit Ricardo Tormo format pel director general de l’Esport de la Generalitat Valenciana, el director del CETDM, el president de la Reial Federació Espanyola d’Automobilisme, el president de la Federació d’Automobilisme de la Comunitat Valenciana i el director tècnic del CETDM.

Actualment hi ha cinc pilots al Centre de Tecnificació del Circuit, la valenciana Nerea Martí, que aquesta temporada afronta la seua estrena en les W Series, el més potent campionat femení de monoplaces; el barceloní Quique Bordás i l’il·licità Dani Maciá que competiran en la Fórmula 4 espanyola i els pilots de kàrting, Daniel Briz, d’Alacant i, Clarissa Dervic, nascuda a Tenerife.

El CETDM és l’únic centre de tecnificació especialitzat en esports del motor a Espanya i disposa de l’aval del Consell Superior d’Esports i de la Reial Federació Espanyola d’Automobilisme.