El centre d’educació secundària IES La Marxadella de Torrent inaugura el racó “Erasmus+”

La Marxadella fa un pas més en la seua aposta per aconseguir innovant i millorant en la seua proposta educativa després d’obrir un espai dedicat al programa “Erasmus+”

Aquest matí ha tingut lloc l’acte d’inauguració del nou espai “Erasmus+” en el centre d’educació secundària IES La Marxadella , el qual ha comptat amb la presència del professorat i director del centre, a més de la regidora d’Educació, Patricia Sáez.

Erasmus + és un programa educatiu que es porta realitzant 8 anys i que té com a objectiu augmentar la taxa d’èxit escolar i reduir l’abandó escolar prematur, així com millorar la pràctica docent mitjançant la implantació d’un model plurilingüe i de mesures d’inclusió educativa.

Amb la incorporació d’aquest espai físic, el centre pretén activar i donar una major qualitat al programa, el qual ja compta amb un lloc de trobada i de treball dedicat a aquest.

A més, el centre ja treballa per a la posada en marxa d’altres iniciatives com un seminari de formació per a la millora de la competència lingüística del professorat la sol·licitud d’assistents de llengües que ajuden a la implantació del plurilingüisme i nous projectes eTwinning per a treballar virtualment amb l’alumnat d’altres països europeus.