El Centre del Carme impulsa el festival ‘SONORAS’ amb destacades creadores de música electrònica

El cicle de música i ‘performance’ reuneix, el 31 de gener i 1 de febrer, 16 artistes que estan a l’avantguarda de la creació musical i sonora

Música electrònica, visuals, ‘spoken word’ i altres formats inusuals tracen el recorregut d’una trobada que reuneix el lúdic amb l’estètic a través de l’experimentació sonora

El primer festival de música electrònica de l’any s’instal·la al Centre del Carme Cultura Contemporània. ‘SONORAS’ se celebrarà els pròxims 31 de gener i 1 de febrer amb destacades creadores internacionals de l’àmbit de l’experimentació musical.

Nombroses artistes exploraran les infinites possibilitats de trobada entre la música i les seues tangents. L’equip de ‘SONORAS’ aguditza l’oïda i proposa una selecció d’algunes de les més interessants del panorama actual. El Centre del Carme Cultura Contemporània de València presenta per primera vegada aquesta cita amb l’experimentació artística, amb un programa expandit en dues intenses jornades amb la intenció d’arribar a un públic més ampli al qual puga contagiar el seu compromís amb la comunitat creativa femenina.

En aquesta edició ‘SONORAS’ convida dones que han impulsat plataformes i col·lectius de suport i visibilització de productores femenines de música electrònica. És el cas de l’alemanya Gudrun Gut, que reuneix dones creadores i productores sota el nom ‘Monika Werkstatt’. Algunes dels seus components, Barbara Morgenstern Mommo G, Pilocka Krach i la mateixa Gut, oferiran en ‘SONORAS’ un directe d’electrònica improvisada.

És també el cas d’Electric Indigo, nom artístic de l’austríaca Susanne Kirchmayr, productora, DJ i creadora de la plataforma ‘female:pressure’, amb la qual porta 20 anys donant suport a dones que es mouen en l’electrònica. Com a compositora crea música per a espais de concerts, clubs, instal·lacions de so i ocasionalment per a obres de teatre i curtmetratges. A València presentarà el seu últim projecte en directe, ‘511593 a/v’.



El director del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont ha manifestat que “el Centre del Carme és una plataforma de visibilització per a la creació actual en els diferents àmbits de la cultura i amb múltiples perspectives com la igualtat de gènere. En aquest sentit estem mostrant el treball de creadores tant des de les arts escèniques, com des de les arts visuals o cinematogràfiques i ara també sonores”.

Pérez Pont ha recordat l’espai que ocupa l’experimentació sonora al Centre del Carme amb propostes com les del festival ‘ENSEMS’, ‘Nits d’Aielo i Art’, ‘Volumens’ o el festival ‘Tagomago’ en els últims anys, als quals se suma ara una aposta decidida per la creació musical d’avantguarda a través de ‘SONORAS’ que es mostra per primera vegada i de manera íntegra a les sales del Centre del Carme, de manera gratuïta.

L’artista multidisciplinària austríaca Katharina Ernst uneix la composició abstracta i la interpretació polirrítmica en el seu absorbent àlbum en solitari, ‘Extrametric’. Juntament amb la seua bateria empra gongs, percussió, sintetitzadors de bateria o una ‘kalimba’ amplificada a través de pedals d’efecte de guitarra. L’amplitud dels sons destaca en el seu directe.

De la bateria al ‘theremin’, l’especialitat de la música i artista sonora establida a Berlín, Donna Maya, qui entén les seues composicions audiovisuals com una contribució política per al canvi social. Donna Maya experimenta amb mostres de so autogravades d’entorns urbans, i crea espais sonors combinats amb ritmes electrònics. El seu directe va acompanyat de visuals dels llocs on es van gravar els sons, fet que accentua la densitat atmosfèrica de les seues composicions. En ‘SONORAS’ presenta el concert ‘Lost Spaces-Detroit a/v’.

Mercedes Peón és una artista espanyola d’ampli reconeixement a escala internacional que no ha renunciat a l’arrel i la tradició amb la qual va arrancar la seua carrera. Juntament amb Ana Fernández i Mónica de Nut interpretarà el seu últim treball discogràfic ‘Deixaas’, inspirat en espais industrials. Part del seu enregistrament va ser en drassanes, sons peculiars als quals sumen l’estètica de l’‘spoken word’ i el contrast del piano.

També espanyola és la dramaturga Violeta Gil, reconeguda per la seua faceta de creadora i ‘performer’ i per ser una de les fundadores de la companyia de teatre La tristura. Gil presentarà ‘Antes de que tiréis mis cosas’, un poemari en viu en el qual reuneix les seues dues pulsions, l’escena i la paraula escrita. En el xou mescla la seua veu amb les bases musicals d’Abraham Boba, cantant i compositor de León Benavente.

El cartell es completa amb una interessant selecció de DJ com Catalina Isis, polifacètica artista de l’escena independent valenciana, vinculada principalment al món de la música com a DJ i posseïdora d’un extens coneixement del panorama musical ‘underground’.

També es podrà escoltar la proposta de Susana López aka Susan Drone. Graduada en composició electroacústica, és compositora experimental i artista visual. En el seu espai radiofònic en ‘teslafm’ analitza la relació entre experimentació sonora i militància ideològica a partir dels textos del seu treball fi de màster ‘La política del ruido. El ruido como arma definitiva’.

Una altra de les DJ programades és la coneguda periodista Rosa Pérez, experta en art i música, directora i presentadora del programa de Radio Nacional de España ‘Fluido Rosa’ sobre música i art contemporani. Entre les seues múltiples activitats entorn de la cultura digital, ha col·laborat amb diferents centres d’art nacionals i forma part del col·lectiu internacional ‘female:pressure’, creat per Electric Indigo.

La madrilenya Slvj va fundar, en la dècada de 2010, ‘Abismal’, un dels projectes de música electrònica pioners en termes de gènere, horitzontalitat i ús d’espais. En els seus sets barreja ritmes d’un ampli espectre de l’electrònica, usant música de diferents continents.

Finalment, els sons d’Àfrica protagonitzen les sessions de Maguette Dieng, DJ d’origen senegalés resident a Barcelona. Des del ‘durban house’, fins al ‘gqom’, passant per el ‘kwaito’ o l’afro-disc, aquests ritmes són els que es poden escoltar tant en les seues sessions com en el seu programa en Radio Primavera Sound, ‘Black Noise’.

Espai didàctic i participatiu

‘SONORAS’ també acull un espai didàctic des del qual proposa dos tallers el matí del dissabte 1 de febrer a càrrec de Yuri Landman i Donna Maya. Landman és un famós inventor d’instruments que ha ideat alguns per a bandes com Sonic Youth, Half Japanese o Liars. En ‘SONORAS’ imparteix un taller en el qual es ‘hackejarà’ un telèfon antic. El resultat del treball també es podrà escoltar durant la jornada.

Per part seua, Donna Maya explicarà com fer música amb el ‘theremin’, contarà la seua història i mostrarà alguns exemples artístics. Tots els participants podran provar l’instrument i tocar una melodia.

L’associació cultural Asaco organitza ‘SONORAS’ amb la col·laboració del Consorci de Museus i del Centre del Carme.