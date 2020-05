El Centre del Carme trasllada els seus tallers ‘Mus’n’Babies’ a les cases

Connect on Linked in

El programa de mediació i educació en línia del Centre del Carme ‘#CCCCHabitantEspais’ ha desenvolupat prop d’una trentena de propostes educatives per a fer des de casa

El canal de podcast ‘#CCCContesenCasa’ entrevista aquest diumenge Vicente Marco

El Centre del Carme trasllada els seus tallers ‘Mus’n’Babies’, per a bebés de 0 a 3 anys, a les cases. Es tracta d’un conjunt d’experiències musicals per a fer en família des de casa, que s’inclouen dins del programa d’educació i mediació en línia ‘#CCCCHabitantEspais’.



Partint del fet que la música està en totes parts, perquè habita en les persones, el cos i la veu es converteixen en els instruments principals d’aquesta proposta sonora que permetrà, mitjançant el joc, desenvolupar experiències musicals a casa.



La situació que estem vivint en aquests moments presenta una realitat contraposada: mentre que el nostre món pareix afonar-se, el medi ambient sembla viure els seus millors moments des de fa molt de temps. Així, els tallers ‘Mus’n’Babies’ en línia comencen aquesta setmana amb una proposta entorn de l’exposició ‘La deriva de un gesto postromántico’, d’Hugo Martínez-Tormo, que va acollir en 2017 el Centre del Carme. El treball expositiu de Martínez-Tormo qüestiona l’ús de la tecnologia i denuncia la contaminació dels oceans.



‘Mus’n’Babies’ és un projecte del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb Utem Escola de Música, la primera escola basada en la pedagogia musical d’Edgar Willems en territori valencià.



‘Mus’n’Babies’ és una activitat pionera a Espanya en l’àmbit de l’educació artística que uneix els conceptes de música, museu i bebé. La proposta dota de música les arts visuals i proposa visites guiades a les exposicions dirigides a les famílies amb bebés de 0 a 3 anys, una fórmula que permet introduir els més menuts en el context del museu a partir de la música.



Amb més d’una vintena de propostes realitzades en els últims cinc anys, de manera presencial, ‘Mus’n’Babies’ ha servit per a introduir les famílies en l’obra contemporània a través d’exposicions com ‘Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’, les obres de Daniel G. Andújar, Xisco Mensua o Okuda San Miguel; introduir valors com el respecte cap a altres éssers de la naturalesa o la preservació del planeta a través de l’obra d’Olga Diego o Hugo Martínez-Tormo, així com conéixer les col·leccions dels museus de belles arts de Castelló i d’Alacant o els fons del Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés.



Segons el director del Consorci de Museus i del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont, “es tracta d’una experiència musical que hi ha entre els públics i l’obra expositiva i que constitueix una producció educativa autònoma generadora de coneixement”.



Pérez Pont ha explicat que “amb els tallers ‘Mus’n’ Babies’ en línia obrim una nova sèrie de propostes didàctiques per a fer des de casa, que s’insereixen dins del nostre ‘#CCCCHabitantEspais’, un programa específicament dissenyat per a traslladar el nostre programa d’educació i mediació a la comunitat virtual. El nostre objectiu és que totes aquestes propostes digitals que estem desenvolupant amb caràcter general, des del programa ‘#CCCCenCasa’, transcórreguen de manera paral·lela al projecte cultural del Centre del Carme que pròximament reobrirà les seues portes”.



#CCCCHabitantEspais



Des de la seua posada en marxa, fa un poc més d’un mes, el programa ‘#CCCCHabitantEspais’ ha desenvolupat més d’una trentena de propostes, entre les quals es troben una dotzena de tallers en línia i diverses entrevistes a personalitats de l’àmbit de la pedagogia i l’educació, introduint el debat al voltant de l’espai com a tercer docent. En les entrevistes han participat Mabel López Albors; Javier Abad Molina, i Ángeles Ruiz de Velasco Gálvez, Pablo Fernández Berrocal o Begoña Aparicio.



‘#CCCCHabitantEspais’ consta de diverses propostes pensades amb les cases com a espais de cultura, llocs on es crea, comparteix, transmet i cuida la cultura.

Setmanalment, l’equip d’Arquilecturas (projecte seleccionat dins de la convocatòria ‘Tangent’ de mediació cultural del Consorci de Museus) proposa diverses pràctiques d’arquitectura per a xiquets i xiquetes mitjançant material adaptat, amb els recursos que hi ha habitualment a casa.



A més, s’han desenvolupat tallers per a les exposicions que estan actualment al Centre del Carme: ‘Escif. Qué pasa con los insectos después de la guerra’, ‘Viatge a Corfú. Carlos Pérez. L’home-museu’, ‘Between debris and things’, o ‘Art al Quadrat. De coros, danzas y desmemoria’, així com altres relacionades amb mostres recents com la dedicada a Fuencisla Francés ‘Punto de fuga’.



Aquesta setmana, el taller ‘Nunca subestimes un lápiz’ recorda la mostra ‘Testimoni gràfic d’un territori, símbol d’un poble’ que es va poder veure al Centre del Carme en 2019. A més, s’introdueix el taller ‘La arquitectura del papel’, i l’arquitecte Carmel Gradolí, que es troba desenvolupant la nova escola Imagine Montessori School a Paterna, junt amb Arturo Sanz i Fran López, relacionarà l’espai domèstic amb l’arquitectura escolar.



‘CCCContesenCasa’, Vicente Marco



Una altra de les novetats del projecte en línia del Centre del Carme ha sigut la creació del primer canal de podcast del centre d’art, una proposta desenvolupada en col·laboració amb Rebombori Cultural que ha traslladat els seus contacontes a les cases a través del ‘#CCCContesenCasa’.



Aquest pròxim diumenge, el seu seté programa tindrà la intervenció de Vicente Marco, novel·lista, contista, dramaturg i professor d’escriptura creativa, que ha obtingut més de 50 guardons entre els quals destaquen els premis Tiflos, Jaén i València de novel·la; els premis Unamuno, Julio Cortázar, Alberto Lista i Hucha de Oro de contes, i el Fray Luis de León de teatre.



La primera part del programa comptarà, com sempre, amb un dels ‘Cuentos por teléfono’ de Gianni Rodari. A continuació s’oferirà una ressenya de ‘Sin principio ni fin. Las aventuras de un pequeño caracol y una hormiga todavía más pequeña’.



Finalment, Laia Cuentacuentos relatarà la història ‘Witika, hija de los leones’, adaptació d’un llibre de Blanca Álvarez, i el conte-poema ‘Mamá’. Com en cada capítol, s’inclouran contes dels oients. Si les xiquetes, xiquets i famílies que escolten el programa volen participar-hi, poden enviar els seus àudios per Whatsapp al 603 83 22 52 o a l’adreça de correu info@rebomboricultural.com.

‘La Merienda’, projecte de mediació per a persones majors



‘La Merienda’ és una proposta de l’educadora Alba Cacheda, que articula un projecte de mediació dirigit a persones majors a partir de la formació d’un grup. Inicialment el grup es reuniria tots els dimarts a la vesprada al Centre del Carme a fi de berenar, estar juntes i generar contingut i programació dirigits a persones majors, però ara aquesta comunitat ha teixit la seua xarxa telefònicament, des de les seues cases, compartint afectes, escolta i cures en una situació que els afecta directament.



Tots els continguts del programa en línia del Centre del Carme ‘#CCCCenCasa’ estan disponibles en www.consorcimuseus.gva.es i a través de les xarxes socials del @centredelcarme.