El Centre Jove de Paiporta posa en marxa una aula d’estudi per a alumnat de secundària que va a classe en dies alterns

El servei, que té com a objectiu mitigar els efectes de la pandèmia sobre l’estudiantat, també compta amb una línia d’orientació acadèmica i formativa

El Centre Jove de Paiporta ha posat en marxa una aula d’estudi per a l’alumnat de secundària que, a causa de les mesures sanitàries per a previndre contagis de coronavirus, ha d’acudir a classe en dies alterns. L’anomenat ‘Servei d’Acompanyament i Orientació a Estudiants’ està promogut per la Regidoria de Joventut i Esports i té com a principal objectiu contribuir a la reducció dels efectes negatius del confinament i de la crisi sanitària en l’educació de joves i adolescents.



Els processos educatius s’han vist altament afectats per la situació d’emergència sanitària generada per la pandèmia, cosa que ha dificultat l’itinerari educatiu i ha incidit directament sobre les oportunitats educatives del col·lectiu adolescent.

En termes generals, s’han identificat tres grans conseqüències de la crisi sanitària sobre l’educació: desfasament dels resultats educatius dels joves i adolescents, increment de l’abandó escolar en els pròxims anys i reducció salarial en el moment d’accedir a l’ocupació.



Davant aquesta situació, els reptes als quals s’enfronta el sistema educatiu actualment no són només adaptar els processos educatius a una nova normalitat carregada de protocols sanitaris sinó que, a més, cal prestar especial atenció a minimitzar els riscos d’abandó escolar i reduir les desigualtats d’oportunitats.



La primera línia d’actuació es centra en l’acompanyament escolar, el qual es tradueix en l’organització de quatre grups d’aules d’estudi, amb 10 places per grup, adreçades a alumnat de secundària que va a classe en dies alterns. Són els mateixos centres de secundària del municipi que compten amb grups amb aquestes característiques els qui proposen l’alumnat que es beneficiarà d’aquesta iniciativa, amb 20 alumnes de l’IES La Sènia de segon d’ESO i 20 alumnes de l’IES Andreu Alfaro de tercer i quart d’ESO.



Actualment, el Servei d’Acompanyament i Orientació a Estudiants, que compta amb finançament de la Conselleria d’Educació, es troba en el procés de derivació, tot i que ja hi ha alumnat que està acudint a les aules d’estudi, les quals porta a terme una persona titulada en psicologia que fa tant un treball grupal com individual. Els aspectes a treballar poden ser variats: motivació a l’estudi, planificació, estimulació de capacitats, hàbits d’estudi, reforç escolar, orientació i acompanyament en l’aprenentatge, entre d’altres.



La segona línia d’intervenció es centra en l’orientació educativa i consisteix en la creació d’un servei en línia d’informació i orientació sobre estudis mitjançant el qual s’atendran dubtes i consultes de les persones joves relacionades amb l’àmbit acadèmic: on s’imparteixen imparteixen cicles formatius determinats, eixides professionals, requisits d’accés als diferents nivells educatius, què fer en acabar el Batxillerat, accés a la universitat per a majors de 25 anys, estudis artístics, ajuda i consells per planificar el temps d’estudi o tècniques d’estudi. Per a resoldre dubtes com aquests o altres relacionats amb els estudis, els i les joves poden enviar les seues consultes al correu electrònic infoestudi@paiporta.es.